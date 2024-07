Προολυμπιακά τουρνουά: Η Ελλάδα θα “παλέψει” με την Σλοβενία

Η φάση των ομίλων των Προολυμπιακών τουρνουά σε Πειραιά, Ρίγα, Βαλένθια και Σαν Χουάν ολοκληρώθηκε και πλέον όλα είναι έτοιμα για την ημιτελική φάση. Οι τελικές βαθμολογίες και τα ζευγάρια των ημιτελικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι οι εξής:

1ο γκρουπ: Ισπανία και Λίβανος

2ο γκρουπ: Μπαχάμες και Φιλανδία

3ο γκρουπ: Λετονία και Φιλιππίνες

4ο γκρουπ: Βραζιλία και Καμερούν

5ο γκρουπ: Κροατία και Σλοβενία

6ο γκρουπ: Ελλάδα και Δομινικανή Δημοκρατία

7ο γκρουπ: Λιθουανία και Μεξικό

8ογκρουπ: Πουέρτο Ρίκο και Ιταλία

(6/7, 18:30) Μπαχάμες – Λιβανος

(6/7, 21:30) Φιλανδία – Ισπανία

(6/7, 15:30) Βραζιλία – Φιλιππίνες

(6/7, 19:00) Καμερούν – Λετονία

(6/7, 17:30) Ελλάδα – Σλοβενία

(6/7, 21:00) Δομινικανή Δημοκρατία – Κροατία

(6/7, 23:00) Ιταλία – Λιθουανία

(7/7, 02:00) Πουέρτο Ρίκο – Μεξικό

Check out the schedule here ⬇️#FIBAOQT https://t.co/YbmHaIyYsj

— FIBA (@FIBA) July 4, 2024