Μακρόν εκλογές Γαλλία 2024: Άφαντος ο Γάλλος πρόεδρος

Τις τελευταίες κινήσεις του Εμανουέλ Μακρόν πριν από την διαφαινόμενη ήττα του στον β’ γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία επιχειρεί να σκιαγραφήσει το Politico το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων πως αποφεύγει πλέον τις δημόσιες εμφανίσεις, έχει κλειστεί στο bunker (καταφύγιο) των Ηλυσίων Πεδίων και προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να πρέπει να συγκυβερνήσει με την παράταξη της Μαρίν Λεπέν. Όπως γράφει το Politico την τελευταία φορά που εθεάθη δημόσια ήταν σύζυγό του στο παραθαλάσσιο θέρετρο Le Touquet, φορούσε σκούρο σακάκι αεροπόρου, γυαλιά ηλίου Top Gun και μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ. Η ινκόγκνιτο αλά ροκ σταρ εμφάνισή του, καθώς ψήφιζε την Κυριακή (30/7) στην παραθαλάσσια πόλη, προσέλκυσε μεγάλη προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα κυλιόμενα ειδησεογραφικά κανάλια.

Όμως, παρά αυτή τη στιγμή της κομψότητας, η αλήθεια είναι ότι ο Μακρόν έχει κάνει ένα βήμα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Εκτός από τις προγραμματισμένες διεθνείς υποχρεώσεις, δεν τον έχει δει κανείς να κυκλοφορεί εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Την περασμένη Κυριακή, αντί ο Μακρόν να εμφανιστεί στην τηλεόραση για να παρηγορήσει τους «τραυματισμένους» υποστηρικτές του μετά την ήττα στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, το Μέγαρο των Ηλυσίων εξέδωσε μια σύντομη δήλωση του προέδρου που καλούσε σε ενότητα. Για πρώτη φορά, η κεντρώα συμμαχία του Μακρόν, ήδη μελανιασμένη και χτυπημένη μετά την ήττα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, δίνει μια απελπισμένη μάχη χωρίς τον ηγέτη της.

