Ανάλυση αποτελεσμάτων εκλογών Γαλλία 2024: Η μάχη του πρώτου γύρου σε 5 χάρτες

H ακροδεξιά Eθνική Συσπείρωση επικράτησε στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών την Κυριακή (30/07), χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη την απόλυτη πλειοψηφία στην γαλλική Εθνοσυνέλευση. Το ακροδεξιό κόμμα φαίνεται να βρίσκεται σε ισχυρή θέση μετά τον πρώτο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Θα μπορούσε να κερδίσει μεταξύ 255 και 295 εδρών στην Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Elabe για το BFMTV, το RMC και τη La Tribune την Κυριακή με το όριο για την απόλυτη πλειοψηφία να ορίζεται στους 289 βουλευτές. Οι εκλογές όμως δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Την Κυριακή 7 Ιουλίου θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος σε πολλές εκλογικές περιφέρειες. Το BFMTV προσφέρει 5 χάρτες που βοηθούν να κατανοηθούν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου και το διακύβευμα στον δεύτερο γύρο.

