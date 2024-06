Βολιβία πραξικόπημα συλλήψεις: Χειροπέδες σε τρεις φερόμενους ηγέτες της επιχείρησης

Οι τρεις φερόμενοι ως ηγέτες του αποτυχημένου στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Βολιβία προφυλακίστηκαν για έξι μήνες με απόφαση της δικαιοσύνης, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η εισαγγελία. Ο πρώην επικεφαλής του βολιβιανού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στρατηγός Χουάν Χοσέ Σούνιγα, ο αντιναύαρχος Χουάν Άρνες και ο Αλεχάντρο Ιράολα, πρώην επικεφαλής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας, θα παραμείνουν υπό κράτηση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην περιφέρεια της Ελ Άλτο, πόλης κοντά στην πρωτεύουσα Λα Πας, ενόσω διενεργούνται έρευνες σε βάρος τους.

«Η προσωρινή κράτηση που διατάχθηκε από τον δικαστή δημιουργεί χωρίς καμιά αμφιβολία προηγούμενο και αποτελεί καλή ένδειξη ως προς το η έρευνα να μπορέσει να συνεχίσει να προχωρά», έκρινε ο εισαγγελέας Σέσαρ Σίλες. Οι τρεις ανώτατοι αξιωματικοί, οι οποίοι κατηγορούνται πως είχαν την πρόθεση να ανατρέψουν τον εκλεγμένο πρόεδρο Λουίς Άρσε, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τρομοκρατία και συμμετοχή σε ένοπλη εξέγερση εναντίον του κράτους, σύμφωνα με τον ίδιο εισαγγελικό λειτουργό. Οι κατηγορίες επισύρουν ποινές ως και 20 ετών κάθειρξης, σημείωσε ο εισαγγελέας στην κρατική τηλεόραση.

Armored vehicles rammed into the doors of #Bolivia’s govt palace an apparent coup attempt, but President Luis Arce vowed to stand firm and named a new army commander who ordered troops to stand down. Pro #COUP forces chased by protesters. Govt broke ties with #Israel recently pic.twitter.com/INEQw5OkdJ

— The News Observer (@tnodelhi) June 27, 2024