Λύκος – Σιβηρία: Το σώμα του βρέθηκε μετά από 44.000 χρόνια

Αυτοψία σε έναν αρχαίο λύκο που αποκαλύφθηκε στην Σιβηρία που είχε παραμείνει 44.000 χρόνια κάτω από τους πάγους έκαναν επιστήμονες. Το σώμα του λύκου βρέθηκε τυχαία από ντόπιους στην περιοχή Αμπισκίι το 2021 και μόλις τώρα εξετάζεται από τους επιστήμονες. «Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια ανακάλυψη ενός αρπακτικού ζώου του τέλους του Πλειστόκαινου», δήλωσε ο Άλμπερτ Προτοποπόφ, επικεφαλής του τμήματος μελέτης της πανίδας των μαμούθ στην Ακαδημία Επιστημών της Γιακουτίας.

«Η ηλικία του είναι περίπου 44.000 χρόνια και δεν έχουν υπάρξει ποτέ πριν τέτοια ευρήματα», πρόσθεσε. Ανάμεσα στον Αρκτικό Ωκεανό και στην αρκτική Άπω Ανατολή της Ρωσίας, όπως αναφέρει το Reuters η Γιακουτία είναι μια τεράστια περιοχή με έλη και δάση περίπου στο μέγεθος του Τέξας, το 95% της οποίας καλύπτεται από μόνιμο παγετό. Οι χειμερινές θερμοκρασίες στην περιοχή είναι γνωστό ότι πέφτουν μέχρι και στους μείον 64 βαθμούς Κελσίου.

«Συνήθως, είναι τα φυτοφάγα ζώα που πεθαίνουν, κολλάνε σε βάλτους, παγώνουν και φτάνουν στο σύνολό μας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που βρέθηκε ένα μεγάλο σαρκοφάγο», δήλωσε ο Προτοποπόφ. Αν και δεν είναι ασυνήθιστο να βρίσκει κανείς κουφάρια ζώων χιλιετιών θαμμένα βαθιά στον μόνιμο πάγο, ο οποίος λιώνει αργά λόγω της κλιματικής αλλαγής, ο λύκος είναι ιδιαίτερος, δήλωσε ο Προτοποπόφ.

«Ήταν ένα πολύ ενεργό αρπακτικό, ένα από τα μεγαλύτερα. Λίγο μικρότερος από τα λιοντάρια των σπηλαίων και τις αρκούδες, αλλά ένας πολύ ενεργός, κινητικός θηρευτής και ήταν επίσης πτωματοφάγος», πρόσθεσε. Για τον Αρτιόμ Νεντολούζκο, διευθυντή ανάπτυξης του εργαστηρίου παλαιογενετικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, τα λείψανα του λύκου προσφέρουν μια σπάνια εικόνα της Γιακουτίας πριν από 44.000 χρόνια.

In 2021, a mummified wolf was pulled from the permafrost in Siberia after more than 44,000 yrs. Scientists have now completed a necropsy.

This is the 1st complete adult wolf from the Pleistocene.https://t.co/U8D5N5wp40

— Wolf Conservation Center 🐺 (@nywolforg) June 28, 2024