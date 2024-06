Έμμα Ρόμπερτς – Τζούλια Ρόμπερτς: «Η φήμη που έχει η θεία μου είναι τρομακτική»

Η Έμμα Ρόμπερτς μίλησε για τη διάσημη θεία της, Τζούλια Ρόμπερτς και αναφέρθηκε στη φήμη της. Η ηθοποιός μίλησε στο podcast «Table for two» και εξήγησε ότι έμαθε από πολύ νωρίς πόσο «τρομακτικό» είναι να είναι κανείς διάσημος. «Είδα από πολύ κοντά πώς μοιάζει όλο αυτό πραγματικά, λόγω της θείας μου της Τζούλια», είπε, όταν ρωτήθηκε αν ο στόχος της ήταν να γίνει μεγάλη σταρ του σινεμά.

«Είναι διασκεδαστικό και υπέροχο, αλλά υπάρχει κι ένα τμήμα του, που είναι πραγματικά πολύ τρομακτικό. Η φήμη που έχει πραγματικά είναι τρομακτική», πρόσθεσε η ηθοποιός. Όπως είπε στη συνέχεια, δεν ήθελε ποτέ να γίνει διάσημη ως η ανιψιά της Τζούλια Ρόμπερτς. «Ήθελα να χαράξω το δικό μου μονοπάτι», ανέφερε. Κλείνοντας, συμπλήρωσε: «Η φήμη δεν ήταν ποτέ ο στόχος μου, γιατί η φήμη σε ένα ορισμένο επίπεδο είναι κάπως τρομακτική».

Η πρωταγωνίστρια του «American Horror Story» θα ενώσει τις δυνάμεις της με την εταιρεία παραγωγής «Stampede Ventures» για το νέο θρίλερ «Fourth Wall», όπως αναφέρει αποκλειστικά το Deadline. Η νέα παραγωγή αποτελεί επίσης το μεγάλου μήκους σκηνοθετικό ντεμπούτο της Alexis Ostrander σε σενάριο Jerry Kontogiorgis. Το πρότζεκτ είναι το δεύτερο της διάσημης ηθοποιού και ανιψιάς της Τζούλια Ρόμπερτς με την Stampede Venture μετά το «Space Cadet», μια ρομαντική κομεντί των Amazon MGM Studios, που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 4 Ιουλίου.

Το «Fourth Wall» ακολουθεί μία νεαρή γυναίκα η οποία ως παιδί ήταν πρωταγωνίστρια σε δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’90. Ωστόσο «όταν πέφτει θύμα απαγωγής συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε πλήρη αναδημιουργία του σκηνικού της σειράς μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Αναγκάζεται να επιστρέψει στον ρόλο από τον οποίο ήθελε να ξεφύγει και να αναπαραστήσει τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της σειράς για να παραμείνει ζωντανή». «Από τη στιγμή που διάβασα το σενάριο του Jerry, κατάλαβα ότι είχαμε στα χέρια μας μια άκρως εμβληματική ταινία που… εξερευνά τη δόξα και το τίμημα να μεγαλώνεις μπροστά στην κάμερα. Ανυπομονώ να δει ο κόσμος τι θα δημιουργήσει η Alexis στο ντεμπούτο της σε ταινία μεγάλου μήκους» δήλωσε στο Deadline ο Αντιπρόεδρος της «Stampede Ventures», Grant Torre.

Emma Roberts has been cast in the upcoming thriller movie “Fourth Wall.”

It follows the cast of a popular ’90s TV series who are kidnapped and wake up in a complete recreation of the show’s set, where they are forced to recreate the series’ most memorable moments to stay alive. pic.twitter.com/UpcVRo184X

— The AHS Zone (@ahszone) June 13, 2024