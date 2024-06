Ούρσουλα νέα θητεία στην Κομισιόν: Άναψε το πράσινο φως για ακόμα μία πενταετία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την ανανέωση της θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άλλα πέντε χρόνια, στη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Οι ευρωπαίοι ηγέτες κατάφεραν να συμφωνήσουν σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που θα αναλάβουν την ηγεσία της ΕΕ και της «Στρατηγικής Ατζέντας» για την πενταετία 2024-2029. Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα συνεδριάσουν αύριο, όπως ήταν αρχικά προβλεπόμενο. Όπως αποφασίστηκε μετά τη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, από τους Σοσιαλδημοκράτες, θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για θητεία 2,5 ετών με δυνατότητα ανανέωσης και η Εσθονή πρωθυπουργός, Κάγια Κάλας από τους Φιλελεύθερους, θα είναι η επόμενη Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για θητεία πέντε ετών.

Τα προτεινόμενα πρόσωπα, από τις τρεις βασικές πολιτικές οικογένειες (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι), εγκρίθηκαν με ειδική πλειοψηφία (σ.σ. τουλάχιστον 21 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού). Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ψήφισε κατά των υποψηφιοτήτων της Κάγια Κάλας και του Αντόνιο Κόστα, ενώ επέλεξε την αποχή στην ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κατά μιας δεύτερης θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Προεδρία της Κομισιόν, ψήφισε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ενώ η αποχή ήταν η επιλογή του στην ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Κάγια Κάλας. Μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πρέπει να περάσει από ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα διεξαχθεί κατά πάσα πιθανότητα στις 18 Ιουλίου, στην πρώτη Ολομέλεια της νέας Ευρωβουλής, στο Στρασβούργο. Για την έγκρισή της χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 361 ψήφοι από το σύνολο των 720 ευρωβουλευτών.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λόγο για μια «καλή βραδιά για την Ευρώπη», μετά τη συμφωνία των ηγετών της ΕΕ στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα κορυφαία αξιώματα. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τους Κόστα, Κάλας και φον ντερ Λάιεν για την εκλογή τους, μέσω ανάρτησης στο “X”. «Μπροστά μας έχουμε πολλές προκλήσεις και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μαζί», πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

A very good evening for Europe. Congratulations to @vonderleyen, @kajakallas, and @antoniocostapm. Μany challenges ahead, and we must tackle them together. #EUCO

