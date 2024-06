Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας: Τι απαιτεί η δισεκατομμυριούχος από την Εθνική Πινακοθήκη

Η δισεκατομμυριούχος ορυχείων, Τζίνα Ράινχαρτ, ζήτησε από την Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας να αφαιρέσει το πορτρέτο της, το οποίο αυτή τη στιγμή εκτίθεται. Η Ράινχαρτ, η πλουσιότερη γυναίκα στην Αυστραλία, είναι μια αμφιλεγόμενη φιγούρα λόγω της φύσης του τρόπου εξασφάλισης της περιουσίας της. Το πορτρέτο είναι μέρος μιας νέας έκθεσης στην Καμπέρα, αφιερωμένη σε 21 από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη Αυστραλία. Εκτός από το πορτρέτο του Ράινχαρτ, ο Βασιλιάς Κάρολος, ο πρώην πρωθυπουργός Σκοτ ​​Μόρισον, ο ποδοσφαιριστής της Αυστραλίας Άνταμ Γκούντες και η Ολυμπιονίκης Κάθι Φρίμαν απεικονίζονται επίσης στην έκθεση. Ο καλλιτέχνης Vincent Namatjira, ο οποίος είναι γνωστός για τη δημιουργία καρικατούρων, ήταν υπεύθυνος για το έργο τέχνης της Ράινχαρτ. Μιλώντας στο BBC, είπε για το πορτρέτο που η Ράινχαρτ πιστεύει ότι δεν είναι κολακευτικό: «Είμαστε όλοι ίσοι στην Αυστραλία… Ανεξάρτητα από την κληρονομιά που έχουμε ή από πού προερχόμαστε… Είμαστε όλοι Αυστραλοί».

Και συνέχισε: «Ζωγραφίζω ανθρώπους που είναι πλούσιοι, ισχυροί ή σημαντικοί – άνθρωποι που είχαν επιρροή σε αυτή τη χώρα και σε εμένα προσωπικά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, είτε για καλό είτε για κακό. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, σε άλλους μπορεί να το βρίσκουν αστείο, αλλά ελπίζω οι άνθρωποι να κοιτάξουν κάτω από την επιφάνεια και να δουν και τη σοβαρή πλευρά». Παρά τις καταγγελίες της Ράινχαρτ, η γκαλερί δεν σχεδιάζει να αφαιρέσει το πορτρέτο από την έκθεση στην Καμπέρα. Η Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας δήλωσε: «Παρουσιάζουμε έργα τέχνης στο αυστραλιανό κοινό για να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να εξερευνήσουν, να βιώσουν και να μάθουν για την τέχνη».

