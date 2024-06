Βολιβία πραξικόπημα: Συνελήφθη και δεύτερος επικεφαλής του στρατού

Δεύτερος επικεφαλής του στρατού συνελήφθη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Βολιβία, έπειτα από μια αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος. Δηλώνοντας ότι επιθυμεί να «αναδιαρθρώσει τη δημοκρατία» ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Σουνίγα, επικεφαλής του στρατού ξηράς της Βολιβίας, και οι άνδρες του περπάτησαν στους δρόμους της Λα Πας ως την πλατεία Μουρίγιο, όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο. Εκεί τοποθέτησαν οκτώ άρματα μάχης και έριχναν δακρυγόνα εναντίον οποιουδήποτε προσπαθούσε να πλησιάσει. Έπειτα από πολλές ώρες και μία προσπάθεια να εισέλθουν στο κτίριο όπου βρισκόταν ο πρόεδρος Λουίς Άρσε, ο στρατηγός αποσύρθηκε με τα στρατεύματά του προς έναν στρατώνα στη Λα Πας, όπου συνελήφθη. Η σύλληψη του δεύτερου αξιωματικού του στρατού, του Χουάν Αρνές Σαλβαδόρ, επικεφαλής των πεζοναυτών, ανακοινώθηκε από τον υπουργό της Κυβέρνησης Εδουάρδο ντελ Καστίγιο ο οποίος κατήγγειλε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου «δύο πραξικοπηματίες στρατιωτικούς που ήθελαν να καταστρέψουν τη δημοκρατία».

Οι δύο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί κατηγορούνται για «ένοπλη εξέγερση και τρομοκρατία». Πριν τη σύλληψή του ο στρατηγός Σουνίγα είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι έδρασε με βάση εντολές του Άρσε, ο οποίος του ζήτησε την Κυριακή «να προετοιμάσει κάτι» για να ενισχυθεί η δημοτικότητά του. Ο 60χρονος αριστερός πρόεδρος Άρσε, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2020, κατήγγειλε στο Χ «μη κανονικές κινήσεις κάποιων μονάδων του στρατού της Βολιβίας». «Πρέπει να γίνει σεβαστή η δημοκρατία», τόνισε. Ο Άρσε απέπεμψε τον Σουνίγα και διόρισε νέα διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

