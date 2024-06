Κριμαία επίθεση σε παραλία: Βίντεο σοκ στη δημοσιότητα

Νέο βίντεο που σοκάρει, έρχεται στη δημοσιότητα από την επίθεση με πυραύλους που έγινε σε παραλία της Σεβαστούπολης στην Κριμαία. Η επίθεση από πλευράς Ουκρανών στην υπό κατοχή περιοχή της Κριμαίας, έπεφταν «βροχή» στη θάλασσα και στην ακτή, με τον απολογισμό να είναι 4 νεκροί και 144 τραυματίες. Η επίθεση έγινε στις 23 Ιουνίου και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κρεμλίνου, που χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη». Κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως οι πύραυλοι ήταν αυτοί που οι Αμερικανοί έδωσαν στους Ουκρανούς και εκτοξεύτηκαν κατά αμάχων.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από κάμερα που πιάνει όλο το μήκος της παραλίας, φαίνονται ξαφνικά οι πύραυλοι να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο σε δευτερόλεπτα, με τους λουόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν. Ενας έσκασε στην άμμο, σε απόσταση εκατοστών από πολίτες που μαζί με τα παιδιά τους άρχισαν να τρέχουν έντρομοι.

💥 Russian 9M330 air defense missile detonated midair with debris falling all over a beach near Sevastopol in occupied Crimea, killing several occupiers.

9M330 has a range of just 12km and is programmed to self-destruct if it loses the target. No evidence of ATACMS interception. https://t.co/3P1rSp0gMX pic.twitter.com/IOhMzY0o34

