EURO 2024: Οι ομάδες που δεν περίμενε κάνεις να περάσουν στους 16

Χθες οι όμιλοι για το Euro 2024 τελείωσαν και τώρα οδεύουμε για την φάση των 16. Συγκεκριμένα πολλές ομάδες έκαναν την έκπληξη αλλά και πολλές ομάδες βγήκαν εκτός από την διοργάνωση (κατέληξαν 4η θέση).

1ος όμιλος: Σκωτία

2ος όμιλος: Αλβανία

3ος όμιλος: Σερβία

4ος όμιλος: Πολωνία

5ος όμιλος: Ουκρανία

6ος όμιλος: Τσεχία

Οι 4 από τους 6 που πέρασαν στην 3η θέση είναι οι εξής: Η Ολλανδία είναι εκείνη που πέρασε πρώτη από τον 4ο όμιλο, ακολούθησε η Γεωργία από τον 6ο όμιλο, η Σλοβακία που έκανε την έκπληξη μαζί και με την Σλοβενία. Εκτός έμειναν η Ουγγαρία και η Κροατία.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 29/6 μέχρι τον τελικό στις 14/7. Αναλυτικά τα παιχνίδια είναι:

29/6: Ελβετία – Ιταλία (19:00)

29/6: Γερμανία – Δανία (22:00)

30/6: Αγγλία – Σλοβακία (19:00)

30/6: Ισπανία – Γεωργία (22:00)

1/7: Γαλλία – Βέλγιο (19:00)

1/7: Πορτογαλία – Σλοβενία (22:00)

2/7: Ρουμανία – Ολλανδία (19:00)

2/7: Αυστρία – Τουρκία (22:00)

Round of 16 set ✅

🏆 Sim the KO stage and choose who wins EURO 2024 ⬇️#EUROpredictor | #Betano

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024