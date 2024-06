Λάνθιμος νέα ταινία: Πότε θα κάνει πρεμιέρα και ποιοι πρωταγωνιστούν

Η επόμενη ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα δημιουργού Γιώργου Λάνθιμου με τίτλο «Bugonia» θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες το 2025, σύμφωνα με την εταιρία διανομής Focus Features. H ταινία βασίζεται στην κωμωδία επιστημονικής φαντασίας της Νότιας Κορέας «Save the Green Planet!» του 2003 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν. Το σενάριο του βραβευμένου με Εmmy Γουίλ Τρέισι επικεντρώνεται «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρίας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη και έχει σκοπό να καταστρέψει τη Γη».

Για μία ακόμη φορά ο Λάνθιμος συνεργάζεται με τη μούσα του και βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν, καθώς και με τον βραβευμένο στις Κάννες πρωταγωνιστή του «Kinds of Kindness» Τζέσι Πλίμονς. Σύμφωνα με το Deadline, η Focus Features έχει αναλάβει την διανομή της ταινίας στην Αμερική, η Universal Pictures στον υπόλοιπο κόσμο και η CJ ENM στην Κορέα.

BUGONIA, the next film from six-time Academy Award-nominated filmmaker Yorgos Lanthimos, is hitting theaters on November 7th, 2025. pic.twitter.com/St2byvz9BA

— Focus Features (@FocusFeatures) June 25, 2024