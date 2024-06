Κένυα επεισόδια: Η κυβέρνηση βγάζει τον στρατό στους δρόμους – Πάνω από 20 οι νεκροί

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στην Κένυα στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που κατέληξαν σε χάος, δήλωσε σήμερα στο AFP ο πρόεδρος του βασικού επαγγελματικού ιατρικού συλλόγου της Κένυας, σημειώνοντας ότι ο απολογισμός αυτός εξακολουθεί να είναι προσωρινός. Από την πλευρά του ο επίσημος οργανισμός για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Kenya National Human Rights Commission (KNHRC) ανακοίνωσε ότι έχει καταγράψει 22 θανάτους. «Παρακολουθήσαμε τις διαδηλώσεις και καταγράψαμε 22 θανάτους», δήλωσε η Ρόουζλιν Ομπέντε διευκρινίζοντας ότι ο οργανισμός, δημόσιου χαρακτήρα, αλλά ανεξάρτητος από την κυβέρνηση, έχει ανοίξει έρευνα. Στον προηγούμενο απολογισμό του οργανισμού, οι νεκροί ανέρχονταν στους 13.

Η σημερινή ημέρα βρήκε την Κένυα σε κατάσταση σοκ, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν χθες κατά τα οποία διαδηλωτές εφόρμησαν κυρίως στο κοινοβούλιο, πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην ιστορία της ανεξάρτητης αυτής χώρας από το 1963. «Νεκροί, χάος», ήταν ο τίτλος του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας «The Standard», ενώ η «Daily Nation» χαρακτήριζε την κατάσταση «Pandaemonium» (σ.σ. πρωτεύουσα της Κόλασης στον «Χαμένο Παράδεισο» του Τζον Μίλτον), κρίνοντας ότι «τα θεμέλια της χώρας κλονίστηκαν βαθιά», με θανάτους και σκηνές χάους να εκτυλίσσονται στο κέντρο της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι. Οι διαμαρτυρίες, στις οποίες πρωτοστατούν νέοι, άρχισαν την περασμένη εβδομάδα ειρηνικά, με πορείες πλήθους χιλιάδων ανθρώπων στο Ναϊρόμπι και σε άλλες πόλεις της χώρας σε διαμαρτυρία για τους νέους φόρους που προβλέπονται από το σχέδιο προϋπολογισμού 2024-2025, το οποίο συζητάται αυτές τις ημέρες στο κοινοβούλιο.

