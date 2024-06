Euro 2024 Δανία – Σερβία: Άγρια επεισόδια πριν από τον χθεσινό αγώνα

Άγριο ξύλο έπεσε το απόγευμα στο δρόμους του Μονάχου μεταξύ Σέρβων και Δανών, πριν οι εθνικές τους ομάδες τεθούν αντιμέτωπες για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του EURO 2024. Οι γερμανικές Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις μετά από βίαια επεισόδια ανάμεσα σε Δανούς και Σέρβους, πριν από το παιχνίδι των δύο εθνικών ομάδων στο Euro. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και αφού τα πνεύματα ηρέμησαν προχώρησε σε συλλήψεις. Όπως θα δείτε στο βίντεο, σπασμένα μπουκάλια, άνθρωποι πεσμένοι κάτω και αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες συνέθεσαν στο σκηνικό οπαδικής βίας, λίγο πριν τον αγώνα Δανία – Σερβία. Η Δανία ωστόσο συνεχίζει να γράφει Ιστορία, καθώς για δεύτερο σερί EURO θα δώσει το «παρών» στα νοκ άουτ! Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ αναδείχθηκε ισόπαλη δίχως τέρματα με τη Σερβία στο Μόναχο (0-0), κατέλαβε τη δεύτερη θέση του 3ου ομίλου και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει σε έναν αγώνα δίχως αύριο την ισχυρή Γερμανία στο Ντόρτμουντ (29/6).

Στον αντίποδα, οι Σέρβοι αποχαιρετούν ως ουραγοί της διοργάνωση, παραμένοντας χωρίς νίκη σε μεγάλη διοργάνωση από το 2018 και το 1-0 επί της Κόστα Ρίκα στο Μουντιάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χιούλμαντ συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα αγωνιστεί στο νοκ άουτ της Δανίας. Η Δανία είχε τον έλεγχο του ρυθμού στο πρώτο ημίχρονο, είχε την κατοχή, μέτρησε πέντε ευκαιρίες για γκολ, αλλά το… άτσαλο τελείωμα των φάσεων της δεν της επέτρεψε να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ, απέναντι σε μία Σερβία που έδειχνε «υπνωτισμένη» και δεν απείλησε σε κανένα σημείο τους αντιπάλους της.

25.06.2024 EURO 2024

