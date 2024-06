Διαδηλώσεις Κένυα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί μετά από εισβολή στο κοινοβούλιο

Eκρηκτικές εξελίξεις στην Κένυα καθώς διαδηλωτές πυροβολήθηκαν εν ψυχρώ καθώς το κοινοβούλιο του Ναϊρόμπι πυρπολήθηκε μετά την ψήφιση ενός αμφιλεγόμενου φορολογικού νομοσχεδίου. Τα πτώματα πέντε διαδηλωτών εθεάθησαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα της Κένυας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αφού η αστυνομία έριξε αληθινές σφαίρες καθώς στο κτίριο εισέβαλαν διαδηλωτές μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Οι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές σε τμήμα του κοινοβουλίου, όπου διακρίνεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού, καθώς φέρεται να έχει αρπάξει φωτιά. Η αστυνομία προσπαθεί να απωθήσει τους διαδηλωτές που έχουν εισέλθει στο χώρο του κοινοβουλίο, μετέδωσε το BBC. Εκατοντάδες βουλευτές δεν μπορούν να βγουν από το κοινοβούλιο, καθώς η αστυνομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τους εξαγριωμένους διαδηλωτές που έχουν εισβάλει. Ένας δημοσιογράφος της τοπικής τηλεόρασης λέει ότι οι περισσότεροι βουλευτές έχουν φυγαδευτεί σε ένα υπόγειο.

BREAKING – Protesters in #KENYA broke into PARLIAMENT in NAIROBI, FIRE started in part of the BUILDING – REPORTS pic.twitter.com/iaqpL1m3PH

