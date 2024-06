Φωτιά Ρωσία, ινστιτούτο ερευνών: Εγκλωβισμένοι πάνε τζάμια για να σωθούν

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στους πάνω ορόφους ενός φλεγόμενου ινστιτούτου τεχνολογικών ερευνών έξω από τη Μόσχα, όπως είπαν σήμερα οι ρωσικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και αξιωματούχοι.Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Telegram δείχνει ανθρώπους να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων καθώς μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το κτίριο ενώ φλόγες έχουν τυλίξει τους πρώτους ορόφους του. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 9 άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Η ίδια πηγή είπε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος διασώθηκε από τις δυνάμεις τις πυροσβεστικής υπηρεσίας.

A fire broke out on the territory of the Platan Research Institute in Fryazino, near Moscow. pic.twitter.com/xuzKeID5E3

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Μόσχας Αντρέι Βορομπίοφ δήλωσε ότι οι φλόγες έχουν τυλίξει τρεις ορόφους του κτιρίου. «Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πιθανόν να υπάρχουν επτά ακόμη άτομα μέσα στο κτίριο. Η αναζήτηση για τυχόν θύματα συνεχίζεται», είπε ο Βορομπίοφ.

🇷🇺🚨‼️ BREAKING: Fire at the Platan Research Institute in Fryazino, near Moscow, Russia.

The blaze has engulfed an area of 2.3 thousand square meters. The fire has been classified as third-rank in terms of complexity, with high temperatures and heavy smoke hindering firefighting… pic.twitter.com/4f3kEG9mZj

— TabZ (@TabZLIVE) June 24, 2024