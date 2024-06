Αυτογκόλ Ακαϊντίν Euro 2024: Έξαλλοι οι Τούρκοι με τη μυθική γκάφα του αμυντικού

Ο αμυντικός της Τουρκίας Σαμέτ Ακαϊντίν σημείωσε ένα καταστροφικό αυτογκόλ όταν έστειλε την μπάλα στο τέρμα του συμπαίκτη του Αλτάι Μπαγιντίρ για το δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας στην χθεσινή αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Euro. Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, η οποία είχε προηγηθεί με τον Μπερνάρντο Σίλβα στο 21ο λεπτό, δέχθηκε το… δώρο όταν η ανύποπτη πάσα του Ακαϊντίν κατέληξε στα δίχτυα της ίδιας του της ομάδας. Το γκολ ήταν τόσο απροσδόκητο που οι κάμερες είχαν γυρίσει στον αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι Ζοάο Κανσέλο, υποθέτοντας ότι ο Ακαϊντίν θα αντιμετώπιζε άνετα τον κίνδυνο, και γύρισαν γρήγορα πίσω για να δουν τον Μπαγιντίρ και τον Ζεκί Τσελίκ να τρέχουν προς το τέρμα σε μια προσπάθεια να σώσουν το ολέθριο λάθος.

Όπως ήταν αναμενόμενο γρήγορα στο Twitter οι τηλεθεατές δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασχολίαστη μια τόσο επική στιγμή… Κάποιοι Τούρκοι φίλαθλοι το πήραν πιο χαλαρά ενώ κάποιοι άλλοι ήταν πιο αυστηροί

«Νομίζω ότι θα είχαμε κερδίσει αν ο Samet Akaydın και ο Altay Bayindir δεν είχαν δεχτεί γκολ. Ας προχωρήσουμε στον αγώνα με την Τσεχία. Ο πρώτος λόγος της ήττας μας ήταν οι 11, ο δεύτερος λόγος ήταν η μεροληπτική διαιτησία του διαιτητή Felix Zwayer».

«Δεν φταίει ο Samet Akaydın αλλά αυτοί που τον πήραν στην εθνική ομάδα, αυτοί που δεν πήραν τον Can Uzun όταν δεν υπήρχε επιθετικός, το λόμπι που δεν πήρε τον Serdar Saatçi, τον Emin Bayram στην εθνική ομάδα».

A at the back for Turkiye

Samet Akaydin gets his pass-back all wrong and it’s 2-0 to Portugal.

Watch https://t.co/Tza9IfKUJw#EURO2024 #OptusSport pic.twitter.com/cIeYIsRU8f

