Τρανς σκότωσε τους γονείς της: «Θα το έκανα ξανά, τους μισώ»

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί το έγκλημα που διέπραξε και ομολόγησε 28χρονη τρανς στη Γιούτα των ΗΠΑ. Η Μία Μπέιλι ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τους γονείς της και επιχείρησε να εκτελέσει τον αδερφό της, που κατάφερε να γλιτώσει. Συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με την Totonto Sun, η 28χρονη πήγε στο πατρικό της αποφασισμένη να σκοτώσει την οικογένειά της. Είχε μαζί της ένα όπλο και με αυτό διέπραξε τη διπλή δολοφονία.

Μόλις σκότωσε τον 70χρονο πατέρα της και της 69χρονη μητέρας της επιχείρησε να σκοτώσει και τον αδερφό της πυροβολώντας τον. Ωστόσο εκείνος βρισκόταν πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα και κατάφερε να διαφύγει ειδοποιώντας τις αρχές για το αποτρόπαιο έγκλημα. Η 28χρονη η οποία συνελήφθη μετά από 16 ώρες ερευνών, προσπάθησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν και να της περάσουν χειροπέδες. Η επιχείρηση εντοπισμού της προσέλκυσε το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και τα πλάνα της σύλληψής της μεταδόθηκαν από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα της χώρας.

Police said on Wednesday that the transgender individual who was initially accused of killing his parents at their Utah home has now acknowledged the crimes and even asserted that he would carry them out again if he could.

Collin Troy Bailey, 28, who also goes by the name “Mia,”… pic.twitter.com/puTxTkIHAK

