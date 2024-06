Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίσεις: Η σύζυγος του Γουέστ δεν άφησε τίποτα στη φαντασία

Με μια αλλαγή στο λουκ της εμφανίστηκε στο Παρίσι η Μπιάνκα Σενσόρι στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ, ο οποίος επέλεξε να φορέσει ρούχα που τον έκαναν να θυμίζει… μελισσοκόμο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί η Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε να προσθέσει στα διάφορα λουκ που έχει παρουσιάσει, τα ροζ μαλλιά.

Αυτό, βέβαια, δεν σήμαινε ότι η σύζυγος του τραγουδιστή θα εγκατέλειπε την υπόλοιπη σέξι εμφάνισή της καθώς το κορμάκι που επέλεξε ήταν σι θρου και κάλυπτε ελάχιστα από την πίσω όψη της.

Kanye West and his wife Bianca Censori attended Paris Fashion Week in June 2024. They were seen at various events and shows, with Kanye notably wearing an all-white outfit with a hooded jacket and his face concealed. Bianca Censori attracted attention for her pink hair and a… pic.twitter.com/41GNFK3ADI

— Sra. Tweedy 🐥 (@SraTweedy) June 20, 2024