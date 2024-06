Επαναχρησιμοποίηση παιχνιδιών: Τα «σκουπίδια» ενός παιδιού, θησαυρός ενός άλλου

Με το βλέμμα στραμμένο στο περιβάλλον και τη μείωση του προϋπολογισμού των νοικοκυριών, μια βιβλιοθήκη στο Μπρίστολ μετατρέπει τα παιχνίδια που για κάποιες οικογένειες θα κατέληγαν στα σκουπίδια, σε «θησαυρό» για κάποιες άλλες, κερδίζοντας το «στοίχημα» της επαναχρησιμοποίησης. Η μοναδική «βιβλιοθήκη» παιχνιδιών του Μπρίστολ άνοιξε τις πόρτες της το 2015 από την Άνι Μπέρι με σκοπό την μείωση των αποβλήτων και να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα -και μερικές φορές ακριβά- παιχνίδια. Η βιβλιοθήκη μετακόμισε στο Bedminster τον Μάρτιο του 2024 και αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμα περισσότερα από 1.400 παιχνίδια.

Μιλώντας στο BBC για την πρωτοβουλία αυτή, η Μπέρι σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να είσαι γονιός, οπότε το να έχεις ένα μέρος που είναι ουσιαστικά ένα τεράστιο κατάστημα παιχνιδιών στην κοινότητά σου μπορεί να είναι απλό, αλλά η ζωή κατά καιρούς αλλάζει». Η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε από την κα Μπέρι μετά την επιστροφή της από τη Νέα Ζηλανδία, όπου οι βιβλιοθήκες παιχνιδιών είναι συνηθισμένες. Όλα ξεκίνησαν όταν έλαβε χρηματοδότηση από το Bristol European Green Capital 2015, για να αγοράσει μικροσκούτερ, τα οποία οι γονείς θα μπορούσαν να νοικιάσουν και να επιστρέψουν για να χρησιμοποιηθούν και από άλλα παιδιά.

«Τα σκούτερ ήταν αρκετά ακριβά στην αγορά, επομένως ήταν ένας εύχρηστος τρόπος για τους γονείς» είπε.

Σύντομα κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα ώστε να μπορεί να μισθώσει έναν χώρο για να δημιουργήσει μια ακόμη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη.

Τότε συνεργάστηκε με ένα κέντρο ανακύκλωσης για τη διάσωση αντικειμένων από χώρους υγειονομικής ταφής, φέρνοντας περισσότερα παιχνίδια στη βιβλιοθήκη.

«Φάνηκε ότι υπάρχει τεράστιος όγκος παιχνιδιών που πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής» ανέφερε η Μπέρι.

«Μερικά από αυτά τα παιχνίδια κυκλοφορούν ακόμη και τώρα στη βιβλιοθήκη».

Από τότε ο κύριος σκοπός της βιβλιοθήκης ήταν να εμπνεύσει τους γονείς να επαναχρησιμοποιήσουν και να ανακυκλώσουν τα παιχνίδια των παιδιών τους.

Η βιβλιοθήκη μέχρι και τον Ιούνιο του 2024 είχε 688 παιδιά που χρησιμοποιούν τα παιχνίδια, 140 ενεργά μέλη και 260 δανεισμένα παιχνίδια από τον Ιανουάριο του 2024.

Meet the founder of the Bristol toy library helping parents to save money and protect the planet 🌍

Read more: https://t.co/rIlqpPjLjm

— Keep Britain Tidy (@KeepBritainTidy) June 17, 2024