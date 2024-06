Μίσιγκαν πυροβολισμοί σε πάρκο: Πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν από σφαίρες σε δημοτικό υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας στο Μίσιγκαν, όχι μακριά από την αμερικανική μεγαλούπολη Ντιτρόιτ, χθες Σάββατο περί τις 17:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η αστυνομία, κάνοντας λόγο για επίθεση «στα τυφλά». Ο ύποπτος παρέμενε ασύλληπτος το βράδυ, πάντως η αστυνομία διαβεβαίωσε πως πιστεύει ότι τον έχει εντοπίσει σε κοντινό ακίνητο και τον έχει περικυκλώσει. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο μπροστά στο πάρκο Brooklands Plaza Splash Pad, στο Ρότσεστερ Χιλς, στο Μίσιγκαν, και πυροβόλησε περίπου τριάντα φορές με ημιαυτόματο πιστόλι Glock διαμετρήματος 9 χιλιοστών, αλλάζοντας γεμιστήρες επανειλημμένα, εξήγησε ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, ο Μάικλ Μπουσάρντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπέκυψε κάποιο από τα θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για πέντε τραυματίες.

#MassShooting ~ #Michigan

Up to 10 people shot at Rochester Hills splash pad; gunman ‘contained’

What’s happening? How can someone go to a place like this and do something like this. This world is sick.

The gunman drove up to the water park, got out of a vehicle, opened fire… pic.twitter.com/i6xm2rbwKx

— ‍♀️L̤̮E̤̮G̤̮️C̤̮Y̤̮‍♀️ (@iamlegacy23) June 16, 2024