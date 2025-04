Ουκρανία τώρα: Φονική ρωσική επίθεση στην πατρίδα του Ζελένσκι

Ένα από τα πιο πολύνεκρα πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων σημειώθηκε χθες Παρασκευή στην Κριβί Ρι, τη βιομηχανική πόλη της κεντρικής Ουκρανίας απ’ όπου κατάγεται ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν —ανάμεσά τους πολλά παιδιά— από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα που έπληξε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Η επίθεση προκάλεσε σοκ στην Ουκρανία και έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «δεν επιθυμεί την ειρήνη», παρά τις συνεχιζόμενες διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. «Κάθε πυραυλική επίθεση και κάθε drone επιβεβαιώνει πως η Ρωσία επιδιώκει μόνο τον πόλεμο», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε μήνυμά του στο Telegram, προσθέτοντας πως μόνο η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας και διεθνής πίεση στη Μόσχα μπορούν να οδηγήσουν σε λήξη των εχθροπραξιών.

BREAKING: Russia just killed at least 6 children in Ukraine and also targeted the Kherson thermal power plant.

Putin is evil, and Trump apparently fell for his lies. pic.twitter.com/2FgBbDAVA3

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 4, 2025