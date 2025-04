Γιατρός από το Yale δεν έχει κάνει μπάνιο εδώ και 8 χρόνια

Ένα εντυπωσιακό και αντισυμβατικό πείραμα έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από οκτώ χρόνια ο Αμερικανός γιατρός James Hamblin, καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Yale. Η απόφασή του να εγκαταλείψει εντελώς τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής – σαπούνι, σαμπουάν, αποσμητικό – και να βασίζεται αποκλειστικά στο νερό, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον επιστημονικό και κοινωνικό διάλογο. Ο Dr. Hamblin σταμάτησε να κάνει το συνηθισμένο ντους με σαπούνι και αφρόλουτρα, υποστηρίζοντας ότι το υπερβολικό πλύσιμο διαταράσσει το φυσικό μικροβίωμα του δέρματος, αποδυναμώνει τη φυσική άμυνα του οργανισμού και εξαρτά το σώμα από τεχνητά προϊόντα. Όπως περιγράφει, το σώμα του πέρασε μια φάση προσαρμογής κατά τους πρώτους μήνες χωρίς σαπούνι, στη διάρκεια της οποίας παρατήρησε μια πιο έντονη μυρωδιά. Με τον καιρό, όμως, το δέρμα του βρήκε τη φυσική του ισορροπία και η οσμή εξαλείφθηκε.

Η προσέγγισή του ενσωματώνεται στο βιβλίο του με τίτλο «Clean: The New Science of Skin», όπου ασκεί κριτική στις σύγχρονες κοινωνικές νόρμες γύρω από την καθαριότητα. «Πλενόμαστε όχι επειδή το έχουμε ανάγκη ιατρικά, αλλά γιατί αυτό υπαγορεύει η κοινωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Hamblin δεν προτείνει την πλήρη εγκατάλειψη της υγιεινής, αλλά την επαναξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο την εφαρμόζουμε. Υποστηρίζει ότι η καθημερινή χρήση ισχυρών καθαριστικών προϊόντων διαταράσσει την ευαίσθητη μικροχλωρίδα του δέρματος, καταστρέφοντας ευεργετικά βακτήρια και αυξάνοντας την εξάρτηση από χημικά. «Δεν πρόκειται για άρνηση της καθαριότητας, αλλά για μια νέα, πιο φυσική προσέγγιση. Μπορούμε να ζούμε καθαροί και υγιείς με πολύ λιγότερα προϊόντα από όσα νομίζουμε», επισημαίνει.

Το πείραμα του James Hamblin δεν είναι απλώς προσωπική υπόθεση. Είναι μια επιστημονική και κοινωνική πρόκληση απέναντι στη βιομηχανία της καθαριότητας, που αποφέρει δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Παράλληλα, ανοίγει τη συζήτηση για τη φυσική ισορροπία του ανθρώπινου σώματος και την πιθανή υπερβολή στη χρήση καλλυντικών και καθαριστικών ουσιών.