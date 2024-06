Ιταλία – Αλβανία 2 – 1: Οπαδός χόρευε πάνω στους πάγκους

Η Αλβανία μπορεί να ηττήθηκε από την Ιταλία με 2 – 1 στην δική της πρεμιέρα στο Euro 2024, ωστόσο η γειτονική χώρα έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με την καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε, όσο και για την παρουσία των φίλων της στις εξέδρες του «Signal Iduna Rark». Kι αυτό γιατί περίπου 40.000 Αλβανοί κατέκλυσαν το γήπεδο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ ακόμα 10.000 ήταν έξω από αυτό αφού δεν μπόρεσαν να βρουν ένα εισιτήριο για το ματς με την «σκουάντρα ατζούρα». Αλβανός οπαδός έδινε το δικό του… σόου, μέχρι να τον απομακρύνει η ασφάλεια του γηπέδου. Ένας από αυτούς, ωστόσο, το έζησε… παραπάνω από όσο έπρεπε. Ο εν λόγω κύριος κατάφερε με κάποιο τρόπο να ανέβει πάνω στους πάγκους των ομάδων, περπάτησε εκεί γι’ αρκετή ώρα και κάποια στιγμή άρχισε να χορεύει για να διασκεδάσει το κοινό!

Μάλιστα, φέρεται να απείλησε πως θα βουτήξει μέσα στους παίκτες, βάζοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, αν και τελικά τίποτα δεν συνέβη, αφού η ασφάλεια του γηπέδου κάποια στιγμή τον συνέλαβε. Όσον αφορά στα αγωνιστικά, η Αλβανία προηγήθηκε με τον Μπαϊράμι μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά η Ιταλία με δύο γρήγορα γκολ των Μπαστόνι και Μπαρέλα κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι και να πάρει το τρίποντο της νίκης.

Albanian fan walking on bench roof threatening to jump on players walking off pitch#ITAALB #Euro2024 pic.twitter.com/pmyspH5BPA

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 15, 2024