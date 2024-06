Πούτιν για Δύση: «Έχουμε φτάσει κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή»

Ο εγωισμός και η αλαζονεία των δυτικών κρατών έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων, ο κόσμος έχει φτάσει κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνάντησης που είχε την Παρασκευή με την ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών. «Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι ήταν η Ουάσιγκτον εκείνη που υπονόμευσε τη στρατηγική σταθερότητα ανακοινώνοντας τη μονομερή αποχώρηση από τη Συνθήκη για την Αντιβαλλιστική Πυραυλική Προστασία, την κατάργηση των πυραύλων μεσαίου και μικρότερου βεληνεκούς στον ανοικτό ουρανό. Μαζί με τους δορυφόρους του ΝΑΤΟ κατέστρεψαν το επί δεκαετίες σύστημα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ελέγχου των όπλων στον ευρωπαϊκό χώρο. Τελικά, ο εγωισμός και η αλαζονεία των δυτικών κρατών οδήγησαν στη σημερινή εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση πραγμάτων. Έχουμε φτάσει – και αυτό είναι απαράδεκτο – κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή», δήλωσε ο Πούτιν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εκκλήσεις να προκληθεί στρατηγική ήττα στη Ρωσία, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων, καταδεικνύει τον «υπερβολικό τυχοδιωκτισμό των δυτικών πολιτικών».

Ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε ακόμα τις προϋποθέσεις για να καθίσει η Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία για την κατάπαυση πυρός. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως το Κίεβο πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του από όλες τις κατεχόμενες περιοχές (Ζαπορίζια, Χερσώνα, Ντονμπάς και Ντονέτσκ) για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε επίσης ότι ένας άλλος όρος θα πρέπει να είναι η δήλωση του Κιέβου ότι αποκηρύσσει τις προθέσεις του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. «Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακόμη και αύριο» είπε μεταξύ άλλων ο Πούτιν. «Μόλις το Κίεβο δηλώσει ότι είναι έτοιμο για μια τέτοια απόφαση και αρχίσει μια πραγματική απόσυρση των στρατευμάτων από αυτές τις περιοχές, καθώς επίσης και να γνωστοποιήσει επίσημα την εγκατάλειψη των σχεδίων ένταξης στο ΝΑΤΟ, η δική μας πλευρά θα ακολουθήσει αμέσως, κυριολεκτικά στο ίδιο λεπτό, την εντολή για παύση πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων… επαναλαμβάνω, θα το κάνουμε αυτό αμέσως.

