Δολοφόνος με το χιτζάμπ: Διεθνές ανθρωποκυνηγητό

Διεθνές ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη για μια Αμερικανίδα δολοφόνο, η οποία προσελήφθη από Βρετανούς -πατέρα και γιο- για να διευθετήσει μια διαμάχη, αλλά το όπλο της κόλλησε. Η γυναίκα εκτελεστής χρησιμοποίησε χιτζάμπ για να μεταμφιεστεί, σε μια αποτυχημένη δολοφονία με συμβόλαιο ενός ιδιοκτήτη καταστήματος ρούχων μπουτίκ στην Αγγλία, σύμφωνα με τις πληροφορίες των βρετανικών ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η φερόμενη ως δολοφόνος με το χιτζάμπ είναι η παρακάτω γυναίκα:

Η Aimee Betro, 44 ετών -η οποία κυκλοφορούσε ελεύθερη, ενώ οι συνεργοί της καταδικάστηκαν σε δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ την περασμένη εβδομάδα-, φόρεσε την παραδοσιακή μουσουλμανική κάλυψη του κεφαλιού, καθώς φέρεται να προσπάθησε να εξουδετερώσει τον στόχο της στον δρόμο τον Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph. Η Betro βγήκε από μια Mercedes στα προάστια του Μπέρμιγχαμ και σημάδεψε με όπλο το θύμα Sikander Ali, καθώς αυτός έφτανε στο σπίτι του με ένα Audi, αλλά το όπλο μπλόκαρε, δήλωσε ο εισαγγελέας Kevin Hegarty. «Περπάτησε αρκετά ήρεμα προς τον Sikander Ali και τον σημάδευε με το όπλο στο ύψος του κεφαλιού του», είπε ο Hegarty στο δικαστήριο. «Τράβηξε τη σκανδάλη για να πυροβολήσει με το όπλο εναντίον του. Ευτυχώς γι’ αυτόν, το όπλο μπλόκαρε». Ο Ali έκανε γρήγορα όπισθεν με το αυτοκίνητό του και κατάφερε να διαφύγει, αλλά η αδέξια δολοφόνος επέστρεψε στο σπίτι το επόμενο πρωί, δήλωσαν οι εισαγγελείς. Η Betro, που είχε προσληφθεί από τον Mohammed Nazir, 30 ετών, και τον πατέρα του Mohammed Aslam, 56 ετών, πήρε ένα ταξί και φέρεται να έριξε τρεις πυροβολισμούς προς την κατεύθυνση του σπιτιού.

UK police are hunting an American woman who flew to Birmingham to carry out a contract killing disguised in a hijab.

