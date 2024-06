Σιένα Μίλερ σύντροφος: «Είναι πολύ σοφός και προσαρμοστικός»

Η Σιένα Μίλερ έδωσε συνέντευξη και έκανε λόγο για τα 14 χρόνια που τη χωρίζουν από τον αγαπημένο της. Η ηθοποιός μίλησε στο Harper’s Bazaar και σχολίασε τα όσα λέγονται για εκείνη και τον νεότερο σύντροφό της Όλι Γκριν. «Υπάρχει μια διαφορά στον τρόπο, με τον οποίο η νέα γενιά των ανδρών σέβεται τις γυναίκες. Ο Όλι είναι πολύ σοφός και προσαρμοστικός. Πιστεύω ότι αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει με ισότητα και το βλέπω αυτό και στις φίλες του, αλλά και στους άντρες», είπε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε στην πορεία, εκείνη και ο σύντροφός της γνωρίστηκαν σε ένα Χάλογουιν πάρτι. «Πολύ γρήγορα τον ερωτεύτηκα. Δεν είπα ξαφνικά “θα αποκτήσω ένα αγόρι νεότερο”. Ήταν πιο ενοχλητικό, του είπα “γιατί είσαι τόσο νέος; Με ενοχλεί αυτό”» είπε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε επίσης, πως δεν περίμενε η σχέση τους να εξελιχθεί τόσο σοβαρά, όμως τα πράγματα κύλησαν τελείως διαφορετικά. Το ζευγάρι είναι μαζί πάνω από δύο χρόνια κι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση τον Μάρτιο του 2022, στο πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ. Τον περασμένο Μάρτιο υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Η Σιένα Μίλερ έχει ακόμα μία 11χρονη κόρη, την οποία έχει αποκτήσει με τον Τομ Στάριτζ.

