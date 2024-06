Επίθεση σε Ισραήλ: Νέο πυραυλικό πλήγμα από τον Λίβανο

Το βόρειο Ισραήλ έγινε σήμερα στόχος βροχής ρουκετών προερχόμενων από τον Λίβανο, με τον στρατό να κάνει λόγο για περίπου 160 ρουκέτες, οι οποίες εκτοξεύθηκαν εναντίον του ισραηλινού εδάφους, και με τη Χεζμπολάχ να αναλαμβάνει την ευθύνη για εκτοξεύσεις «δεκάδων κατιούσα», καθώς και τηλεκατευθυνόμενων πυραύλων. Αυτή η νέα αύξηση της έντασης στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών συνέβη μετά την ανακοίνωση στη διάρκεια της νύκτας του θανάτου στο νότιο Λίβανο ενός σημαντικού διοικητή του ένοπλου κλάδου του ισλαμιστικού λιβανικού κινήματος, του Τάλεμπ Σάμι Αμπντάλα, σε πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Με τέσσερις χωριστές ανακοινώσεις, η Χεζμπολάχ ανέφερε πως εκτόξευσε «δεκάδες ρουκέτες κατιούσα» εναντίον τριών ισραηλινών βάσεων και υποστήριξε πως έπληξε «ένα στρατιωτικό εργοστάσιο» με τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους «ως απάντηση στο φόνο» αυτού του στρατιωτικού ηγέτη. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 160 βλήματα εκτοξεύθηκαν σήμερα το πρωί από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ, με δύο διαδοχικές ομοβροντίες, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν θύματα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών.

Γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) «περίπου 90 βλήματα εντοπίσθηκαν (να εισέρχονται στο Ισραήλ) προερχόμενα από τον Λίβανο», ανέφερε ο στρατός στην πρώτη ανακοίνωσή του. Πολλά εξ αυτών αναχαιτίσθηκαν, όμως άλλα έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ, προκαλώντας κατά τόπους πυρκαγιές, προσθέτει ο στρατός χωρίς να διευκρινίσει την έκτασή τους. Γύρω στις 10:00, οι σειρήνες συναγερμού για ρουκέτες ήχησαν σε περισσότερους από δέκα οικισμούς κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, αλλά επίσης και σε μεγαλύτερο βάθος στο νότιο Ισραήλ.

«Περίπου 70 βλήματα εντοπίσθηκαν (να εισέρχονται στο Ισραήλ) προερχόμενα από το Λίβανο», ανέφερε ο στρατός σε μια δεύτερη ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ένας αριθμός βλημάτων αναχαιτίσθηκε. «Τα περισσότερα έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους και μερικά σε οικισμούς του βόρειου Ισραήλ», διευκρίνισε ο στρατός διαβεβαιώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, ισραηλινή υπηρεσία αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε πως μέχρι το μεσημέρι δεν είχε αναφερθεί κανένας τραυματίας. Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από το νυκτερινό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή του Τάλεμπ Σάμι Αμπντάλα στη Ζουαΐγια, στον νότιο Λίβανο, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ.

⚡️ #Israeli media: The launching of rockets from #Lebanon towards the north is the largest in number and type since the start of the war

The missile attack a while ago was considered the most violent on #Israel since 2006 by Hezbollah pic.twitter.com/whNIYKl1lC

— Middle East Observer (@ME_Observer_) June 12, 2024