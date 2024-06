Νάιτζελ Φάρατζ επίθεση: Διαδηλωτής πέταξε κομμάτι από βρεγμένο τσιμέντο και καφέ

Επίθεση δέχθηκε ο Νάιτζελ Φάρατζ κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην πόλη Μπάρνσλι, στη Βρετανία. Ο Φάρατζ έκανε μια περιήγηση με ανοιχτό λεωφορείο στο κέντρο της πόλης όταν δέχθηκε την επίθεση. Βίντεο δείχνει έναν άνδρα με κόκκινο σακάκι να μαζεύει κομμάτια τσιμέντου από ένα εργοτάξιο πριν τα πετάξει στον ηγέτη του Μεταρρυθμιστικού κόμματος.

Στη συνέχει φαίνεται να απομακρύνεται από το σημείο από εργάτες, ενώ ακούγονται συνθήματα, πριν συλληφθεί από την αστυνομία. Ο 60χρονος Φάρατζ, πρωτεργάτης του κινήματος Brexit, μόλις είχε μιλήσει στους υποστηρικτές του προτού τον διακόψει πλήθος διαδηλωτών, με αποτέλεσμα η αστυνομία να του ζητήσει να μην κατέβει από το λεωφορείο.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Φάρατζ μπαίνει στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για τις εκλογές, αφού πριν από λίγες μέρες του είχαν πετάξει μιλκσέικ στο Κλάκτον του Έσσεξ. Ο Φάρατζ, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, επιβεβαίωσε ότι του πέταξαν βρεγμένο τσιμέντο και ένα φλιτζάνι καφέ. «Δεν θα με εκφοβίσει, ούτε θα με αποθαρρύνει ένας βίαιος αριστερός όχλος που μισεί τη χώρα μας», έγραψε ο Φάρατζ και ευχαρίστησε την αστυνομία, ενώ ανέβασε πλάνα από την επίθεση.

My huge thanks to South Yorkshire Police today.

I will not be bullied or cowed by a violent left-wing mob who hate our country. pic.twitter.com/40Zu56KcBL

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 11, 2024