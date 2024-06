Αντιπρόεδρος Μαλάουι: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε τον Saulos Chilima

Τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα έχασαν ο αντιπρόεδρος του Μαλάουι και εννέα ακόμη άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Λάζαρους Τσακουέρα σε ζωντανή μετάδοση την Τρίτη (11/6). Η πτήση -στην οποία επέβαιναν επτά επιβάτες και τρία μέλη του στρατιωτικού πληρώματος- «βγήκε από τα ραντάρ» μετά την αναχώρησή της από την πρωτεύουσα Λιλόνγκουε το πρωί της Δευτέρας (11/6).

Ο πρόεδρος της χώρας διέταξε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αφού αξιωματούχοι της αεροπορίας δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με το αεροσκάφος, το οποίο επρόκειτο να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μζούζου λίγο μετά τις 10:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας). Αφού ενημερώθηκε για το περιστατικό, ο πρόεδρος του Μαλάουι Λάζαρους Τσακουέρα ακύρωσε την προγραμματισμένη πτήση του για τις Μπαχάμες.

