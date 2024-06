Ρ. Λουκάκου: “Ποιος ήταν ο καλύτερος που είχα μέχρι τώρα; Ο Αντόνιο Κόντε”

Η Νάπολι συμφώνησε με τον Αντόνιο Κόντε και ο Ιταλός αποτελεί τον επόμενο τεχνικό των “Παρτενοπέι”, όμως στην εξίσωση φαίνεται να εισχωρεί και ο Ρομελού Λουκάκου, ο οποίος αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και μία δήλωση του φαίνεται πως απευθυνόταν στον πρώην τεχνικό του στην Ίντερ.

Ο Βέλγος διεθνής επιθετικός δεν πρόκειται να παραμείνει στην Ρόμα ή να αγωνιστεί στην Τσέλσι, με την τελευταία να διατηρεί τα δικαιώματά του, ωστόσο ο ίδιος υποστηρίζει πως γνωρίζει τι θα συμβεί.

“Τι θα συμβεί; Το έχω ήδη καταλάβει στο μυαλό μου. Ξέρω τι θα συμβεί”, δήλωσε. “Πολλοί άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν, ίσως επειδή δεν έχω επίσημο ατζέντη. Αλλά εγώ θα αποφασίσω. Έχω τον έλεγχο της κατάστασής μου . Θα κάνω μια επιλογή και μόλις την εξηγήσω , όλοι θα συμφωνήσουν μαζί μου”.

“Κάθε φορά που αποφάσισα να μείνω ή να φύγω από κάπου, αποδείχθηκε ότι ήταν η σωστή επιλογή λόγω κάποιων παραγόντων”. Ποιοι παράγοντες; “Η σχέση μου με τον προπονητή, για παράδειγμα. Είναι σαν μια σχέση με μια γυναίκα. Αν δεν λειτουργεί πια, γιατί να μείνουμε μαζί; Ποιος ήταν ο καλύτερος που είχα μέχρι τώρα; Ο Αντόνιο Κόντε”

🚨 Romelu Lukaku and Antonio Conte never stopped talking post Inter. They both adore eachother.#Chelsea and Napoli will talk before the Euros… #CFC pic.twitter.com/Bc9y8PC17r

— ChelseaHQ (@ChelseaHQ_) June 3, 2024