Μάρθα Μικρό Ταρανδάκι: 170 εκατ δολάρια ζητά από το Netflix η Φιόνα Χάρβεϊ

ETΜια Βρετανή ζητάει αποζημίωση ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων με μήνυσή της στο Netflix, καθώς υποστηρίζει πως είναι η γυναίκα που εμφανίζεται ως ένα βίαιο και χειριστικό πρόσωπο στη σειρά «Μικρό Ταρανδάκι» (Baby Reindeer). Η Φιόνα Χάρβεϊ βγήκε από την ανωνυμία, αφού φαν της σειράς την αναγνώρισαν ως την αληθινή «Μάρθα», τη γυναίκα που κατασκοπεύει και παρενοχλεί τον «Ντόνι», το κεντρικό πρόσωπο στο «Μικρό Ταρανδάκι». Σ’ αυτή τη σειρά-φαινόμενο των επτά επεισοδίων, η οποία κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, ο σκωτσέζος ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκαντ ο οποίος υποδύεται τον εαυτό του, σκηνοθετεί την παρενόχληση της οποίας ήταν για χρόνια θύμα από την πλευρά μιας γυναίκας. Μια «αληθινή ιστορία», αναφέρεται στους τίτλους.

«Αυτός ο ισχυρισμός είναι το πιο μεγάλο ψέμα στην ιστορία της τηλεόρασης», υπογραμμίζεται στη μήνυση που κατατέθηκε από την Χάρβεϊ στην Καλιφόρνια. Η γυναίκα εκτιμά πως δυσφημήθηκε και κατηγορεί το Netflix ότι της προκάλεσε ηθική βλάβη. «Είναι ένα ψέμα, το οποίο αφηγούνται το Netflix και ο δημιουργός της σειράς Ρίτσαρντ Γκαντ από απληστία και δίψα για δημοσιότητα· είναι ένα ψέμα με στόχο να προσελκύσει περισσότερους τηλεθεατές, περισσότερη προσοχή, να συγκεντρωθούν περισσότερα χρήματα και να καταστραφεί μοχθηρά η ζωή της μηνύτριας Φιόνα Χάρβεϊ», σύμφωνα πάντα με το έγγραφο της μήνυσης.

“He asked me to sleep with him…

“He said ‘would I like my curtains fixed?'”

Fiona Harvey tells Piers Morgan that Richard Gadd pursued her, not the other way round.

