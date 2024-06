Παιδάκι έπεσε σε ποτάμι: Δραματικό τέλος για τον Xielo Maruziva

Βρέθηκε πτώμα κατά την αναζήτηση του δίχρονου παιδιού που έπεσε στον ποταμό Σόαρ στο Λέστερ της Βρετανίας. Η έρευνα είχε ξεκινήσει για τον εντοπισμό του Xielo Maruziva μετά τις αναφορές που έλαβε η αστυνομία ότι το παιδί, το οποίο βρισκόταν μαζί με μέλη της οικογένειας, έπεσε στο νερό στις 18 Φεβρουαρίου. Ένα πτώμα βρέθηκε κατά την αναζήτηση του αγοριού που έπεσε σε ποτάμι πριν από τέσσερις μήνες. Η αστυνομία του Λέστερσαϊρ δήλωσε ότι το πτώμα ανακαλύφθηκε το πρωί της Πέμπτης (06/06) στην περιοχή Aylestone Meadows.

Ο πατέρας του μπήκε στον ποταμό Soar και προσπάθησε να τον σώσει την στιγμή που έπεσε, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε αργότερα τη μεγάλης κλίμακας επιχείρησή της. Η δύναμη υποστηρίχθηκε από εξειδικευμένες ομάδες κατάδυσης από την αστυνομία, καθώς και από ομάδες έρευνας και διάσωσης από όλη την περιοχή και τη χώρα. Η αστυνομία του ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη ότι η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, αλλά έχει ενημερωθεί ο ιατροδικαστής και η οικογένεια του Xielo υποστηρίζεται από εξειδικευμένους αξιωματικούς.

A body has been found in the search for two-year-old Xielo Maruziva, who fell into the River Soar on Sunday 18 February.

