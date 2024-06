Κίνα σελήνη: Προσεδαφίστηκε σκάφος στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού

Τμήμα διαστημικού σκάφους της κινεζικής αποστολής Chang’e 6 αποσεληνώθηκε επιτυχώς σήμερα (04/06), μεταφέροντας δείγματα που συγκεντρώθηκαν από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, γεγονός άνευ προηγουμένου, μεταδίδει κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Η μονάδα ανύψωσης («ascender»), η οποία μεταφέρει δείγματα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής Chang’e 6 «υψώθηκε από το έδαφος» της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης, επίτευγμα «άνευ προηγουμένου στην ανθρώπινη ιστορία της σεληνιακής εξερεύνησης», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Το Chang’e 6 προσεληνώθηκε την Κυριακή στην πελώρια λεκάνη του Νότιου Πόλου – Άιτκεν, έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς κρατήρες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας πρόσκρουσης στο ηλιακό μας σύστημα, στην αθέατη από τη Γη πλευρά της Σελήνης, εξήγησε το Νέα Κίνα, επικαλούμενο την κινεζική υπηρεσία διαστήματος.

The ascender of China’s Chang’e-6 probe lifted off from lunar surface on Tuesday morning, carrying samples collected from the moon’s far side, an unprecedented feat in human lunar exploration history.

The ascender has entered a preset orbit around the moon, said the China… pic.twitter.com/aaQdT2jn9w

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) June 4, 2024