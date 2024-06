Ισραήλ όμηροι Χαμάς: Εκτιμάται ότι το 1/3 των απαχθέντων είναι νεκροί

Το Ισραήλ πιστεύει ότι πάνω από ένα τρίτο των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα είναι νεκροί, όπως προκύπτει σήμερα από κυβερνητικό απολογισμό. Από τους περίπου 250 ανθρώπους που απήχθησαν από τη Λωρίδα της Γάζας από ενόπλους της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, πολλές δεκάδες απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο εκεχειρίας τον Νοέμβριο, ενώ άλλοι έχουν εντοπιστεί – νεκροί ή ζωντανοί – από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο κυβερνητικός απολογισμός αναφέρει ότι 120 παραμένουν σε ομηρεία, εκ των οποίων 43 έχουν κηρυχθεί νεκροί ή αγνοούμενοι από Ισραηλινούς αξιωματούχους με βάση διάφορες πηγές πληροφόρησης, ανάμεσά τους και πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, υλικό από κάμερες ασφαλείας ή βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες και εργαστηριακή ανάλυση των λειψάνων.

“Hamas is holding women, children, the sick and the elderly hostage in Gaza. We will keep on doing everything we need for their freedom…This is what any other decent country in the world would do.”

🔴Watch the following statement from IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari… pic.twitter.com/6AYLgogvon

