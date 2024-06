Άνσου Φάτι: “Αυτή τη στιγμή είμαι στο 100%”

Μετά από 1 χρόνο ως δανεικός στην Μπράιτον, ο Ανσού Φάτι επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα και ο ίδιος ονειρεύεται να κερδίσει τους φιλάθλους, αλλά και τον νέο προπονητή της ομάδας, Χάνσι Φλικ.

Ο 21χρονος επιθετικός αποχώρησε από τους “Μπλαουγκράνα” την προηγούμενη σεζόν προκειμένου να αγωνιστεί στην Μπράιτον με προπονητή της Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Παρόλα αυτά, δεν κατάφερε να μπει στα βασικά πλάνα του Ιταλού τεχνικού, και συνολικά στο διάστημα που βρέθηκε στο Νησί σκόραρε μόλις 4 φορές σε 30 συμμετοχές.

Πλέον ο ίδιος καλείτε επιστρέφοντας στους Καταλανούς να πείσει πως αξίζει μία θέση στην ομάδα και ιδανικά στο βασικό σχήμα του Φλικ. Ο ίδιος ανέφερε τον λόγο της αποχώρησης από την Ισπανία, μίλησε για την αλλαγή προπονητή στην ομάδα, ενώ παράλληλα εξέφρασε και την πεποίθησή του πως είναι έτοιμος να παλέψει.

“Δεν ξέρω… Αποφάσισα να κάνω ένα βήμα στην καριέρα μου που ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω. Ένιωθα πως ό,τι έκανα δεν εκτιμούνταν και γι’ αυτό αποφάσισα να αλλάξω ομάδα, ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω. Παρακολουθούσα την Μπάρτσα από απόσταση, αλλά δεν μπορώ να σας πω αν έλειπαν οι στόχοι μου. Πάντα εύχομαι στον σύλλογο και την ομάδα τα καλύτερα”.

Όσον αφορά την Πρόσληψη του Φλικ, ο Φάτι ανέφερε: “Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω στο Μπράιτον, ήρθε μια μέρα να επισκεφτεί τον σύλλογο, μπόρεσα να τον γνωρίσω, να τον χαιρετήσω και να του σφίξω το χέρι. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Έρχεται στον καλύτερο σύλλογο του κόσμου και είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει πολύ καλά”.

Τέλος, ο παίκτης μίλησε για την ετοιμότητά του δηλώνοντας: “Αυτή τη στιγμή είμαι στο 100%. Δουλεύω σκληρά γιατί αισθάνομαι ότι πάντα έχει κανείς περιθώρια βελτίωσης. Περνάω πολλές ώρες στο γυμναστήριο”, δήλωσε.

“Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Ανσού είναι τραυματίας και τελικά εγώ πέρασα δύο χρόνια χωρίς να τραυματιστώ. Είχα έναν μικρό τραυματισμό και ο κόσμος μένει με αυτό. Πέρυσι έπαιξα όλη τη σεζόν και δεν έχασα ούτε ένα παιχνίδι. Το να μην έχεις τη συνέχεια που θέλει κανείς το κάνει δύσκολο, αλλά ήμουν προετοιμασμένος και πάλεψα μέχρι την τελευταία στιγμή”.

