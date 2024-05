Πυροβολισμοί σε εστιατόριο Λονδίνο: Σε κρίσιμη κατάσταση ένα 9χρονο κορίτσι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα εννιάχρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης από πυροβολισμούς ενός αγνώστου, την ώρα που βρισκόταν με την οικογένειά του σε τουρκικό εστιατόριο στο Ανατολικό Λονδίνο. Συνολικά, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, όταν ο δράστης που επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ εναντίον τους στην πολυσύχναστη γειτονιά του Χάκνεϊ. Η αστυνομία δήλωσε ότι το κορίτσι «παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή», ενώ τρεις άνδρες που κάθονταν έξω – ηλικίας 26, 37 και 42 ετών – βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Ένας από αυτούς αντιμετωπίζει «ενδεχομένως τραυματισμούς που θα επηρεάσουν τη συνέχεια της ζωής του», δήλωσε ο επικεφαλής επιθεωρητής Τζέιμς Κόνγουεϊ.

«Ξέρω ότι οι ντόπιοι θα ανησυχούν πολύ για αυτό το επεισόδιο. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία τους και έχει ξεκινήσει κατεπείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε τους υπεύθυνους», πρόσθεσε ο αστυνομικός επιθεωρητής. Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν κλεμμένη και βρέθηκε αργότερα σε κοντινό σημείο.

