Γάζα βιβλία: Ο στρατός ερευνά εικόνες που κυκλοφορούν

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά την ανάρτηση στο διαδίκτυο μιας φωτογραφίας και ενός βίντεο που φέρεται να δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να καίνε βιβλία στη Γάζα – μεταξύ αυτών ενδέχεται να ήταν και ένα αντίτυπο του Κορανίου. «Ξεκίνησε έρευνα από το ποινικό τμήμα της στρατονομίας» ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατός, απαντώντας σε μια ερώτηση για το θέμα αυτό. «Η συμπεριφορά (που επιδεικνύουν οι εικονιζόμενοι) στο βίντεο δεν συνάδει με τις αρχές» του ισραηλινού στρατού ο οποίος λέει ότι «σέβεται όλες τις θρησκείες» και «καταδικάζει κατηγορηματικά αυτού του είδους τη συμπεριφορά». Το βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει ακόμη επαληθευτεί από το Γαλλικό Πρακτορείο, δείχνει έναν στρατιώτη που φορά στολή παρόμοια με εκείνη του ισραηλινού στρατού να ρίχνει στη φωτιά ένα βιβλίο, που ίσως ήταν ένα Κοράνι. Σε άλλη φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, ένας Ισραηλινός στρατιώτης ποζάρει μπροστά σε βιβλία που καίγονται στη Γάζα. Το βίντεο και η φωτογραφία προβλήθηκαν από τα ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια.

Ένας δημοσιογράφος του ιστότοπου έρευνας και επαλήθευσης γεγονότων Bellingcat κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ράφια με τα βιβλία που διακρίνονται στο φόντο της φωτογραφίας αντιστοιχούν με εκείνα της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αλ Άκσα, στη Γάζα. Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, Ισραηλινοί στρατιώτες κατηγορήθηκαν ότι δημοσίευαν στους προσωπικούς λογαριασμούς τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης εξευτελιστικό περιεχόμενο για τους Παλαιστίνιους αμάχους. Τον Φεβρουάριο ο στρατός ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για πολλά συμβάντα με πρωταγωνιστές στρατιώτες. Λόγω των γεγονότων αυτών «γεννήθηκαν υποψίες περί κακομεταχείρισης κρατουμένων, θανάτων κρατουμένων, λεηλασιών και παράνομης χρήσης βίας», είχε δηλώσει τότε η γενική εισαγγελέας του στρατού Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι.

