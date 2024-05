Μίλι Μπόμπι Μπράουν γάμος: Στα κρυφά παντρεύτηκε η ηθοποιός

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι φαίνεται πως παντρεύτηκαν σε τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το ΤΜΖ, η σταρ του «Stranger Things» και ο γιος του θρύλου της ροκ, Τζον Μπον Τζόβι, εθεάθησαν στην περιοχή Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, με τις βέρες τους. Πριν μερικές μέρες, δημοσίευμα της Sun ανέφερε ότι η Μπράουν και ο Μπον Τζόβι «ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια εξαιρετικά μυστική τελετή το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά σχεδιάζουν επίσης μια μεγάλη τελετή κάποια στιγμή αργότερα φέτος». Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν το 2021 πριν αρραβωνιαστούν πέρυσι, όπως έκαναν γνωστό στα social media. Όταν η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο talk show του Τζίμι Φάλον και όταν εκείνος της ζήτησε να του περιγράψει την πρόταση γάμου, η Μπράουν τόνισε: «Δεν το έχω πει σε κανέναν αυτό, αλλά σκέφτομαι “ο Φάλον είναι ο καλύτερος” και επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ιστορία για να την πούμε. Βασικά, ο Τζέικ και εγώ δεθήκαμε μέσα από τις καταδύσεις. Αγαπάμε τις καταδύσεις, πήραμε μαζί τα διπλώματα».

Στη συνέχεια, η 20χρονη είπε ότι μια μέρα, ο σύντροφός της, της είπε: «Πρέπει να σηκωθείς στις 8:00 το πρωί, θα πάμε για κατάδυση» και πρόσθεσε: «Εγώ είπα, “8 π.μ., κατάδυση;” Και μου λέει “θα πάμε στο ίδιο σημείο που πηγαίνουμε συνήθως”. Του λέω “είναι βαρετό, ας πάμε κάπου αλλού. Μου λέει, ”οχι, πρέπει να πάμε σε αυτό το σημείο”. Πήγαμε και μου έδωσε ένα κοχύλι. Όπως το γυρίζω βλέπω ένα δαχτυλίδι. Τον κοίταξα και είπα “ναι”». Η πρόταση γάμου παραλίγο να μην έχει καλή κατάληξη, μιας και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είπε ότι: «Όταν πήγα να του δείξω το δαχτυλίδι στο χέρι μου, εκείνο έπεσε από το δάχτυλό μου, τόσο γρήγορα λες και ήταν σκηνή από ταινία».

