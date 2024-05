Σιλιάνοφσκα – Πάπας: Νέα πρόκληση από την πρόεδρο της γειτονικής χώρας

Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επιμένει στην προκλητική της στάση, καθώς εξακολουθεί σε δημόσιους διαλόγους να μην αποκαλεί τη Βόρεια Μακεδονία με τη συνταγματική της ονομασία. Η πρόεδρος της γειτονικής χώρας συναντήθηκε με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό και στην ανάρτησή της τον ευχαρίστησε «εκ μέρους όλων των Μακεδόνων πολιτών για τη σταθερή υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων».

«Ηταν τιμή μου να συναντήσω τον Ποντίφικα σήμερα. Ευχαριστώ τον Αγιότατο για την αποφασιστικότητά του να επιδιώξει την ειρήνη στον κόσμο και να συνηγορεί υπέρ των φτωχών του κόσμου. Εκ μέρους όλων των Μακεδόνων, τον ευχαρίστησα για τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων»

It was an honor to meet @Pontifex today. I thanked His Holiness for his determination pursuing peace in the world and advocating for the world’s poor. On behalf of all Macedonian citizens I thanked him for the support for the European integration of the Western Balkans. 🇲🇰 🇻🇦 pic.twitter.com/8TXHqvIodn

— Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) May 23, 2024