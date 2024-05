Βίντεο με πλοία: Γιατί είναι τόσο viral στο TikTok

Στη Βόρεια Θάλασσα συμβαίνουν πολλά: ναυτιλία, αλιεία, παραγωγή ενέργειας, τουρισμός και πολλά άλλα. Αλλά δεν φαίνεται να είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρεται η κοινότητα του TikTok. Τα βίντεο σε αργή κίνηση με δυναμικά κύματα, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που κουνιούνται, τον άνεμο και άλλες σκληρές σκηνές ανοιχτής θάλασσας έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα. Ενδεικτικό του πόσο προβάλλεται στα social media είναι πως αν πατήσει κανείς στο google «North Sea», βγαίνει αμέσως η ερώτηση «Γιατί είναι τόσο viral η Βόρεια Θάλασσα;». H συγκεκριμένη γωνιά του TikTok, περιλαμβάνει βίντεο σχετικά με τους θυελλώδεις ανέμους στη θάλασσα μεταξύ Δανίας, Αγγλίας, Βελγίου, Γαλλίας, Ολλανδίας και Νορβηγίας που συνοδεύονται από τρομακτική μουσική και έχουν στόχο να τρομοκρατήσουν.

Η Βόρεια Θάλασσα είναι μια ρηχή και συχνά ταραγμένη υδάτινη μάζα, την οποία όμως διασχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες πλοία κάθε χρόνο ως επί το πλείστον χωρίς προβλήματα. Τα κύματα είναι γενικά υψηλότερα στον Βόρειο Ατλαντικό ή στα ανοικτά των ακτών της Ισλανδίας, ενώ άλλες πιο άγριες θάλασσες μπορούν να βρεθούν νότια της Νότιας Αφρικής και νότια της Αυστραλίας. Ωστόσο, η Βόρεια Θάλασσα κατέχει το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας» στα τρομακτικά βίντεο στο TikTok που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα. Το soundtrack στα περισσότερα από αυτά είναι ένα remix του δυσοίωνου θαλασσινού τραγουδιού «Hoist the Colors», που έγινε διάσημο από μία από τις ταινίες «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», μια εκδοχή του οποίου έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από 36.000 βίντεο.

