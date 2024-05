Πόλεμος Ουκρανία εξελίξεις: Περισσότεροι από 10.000 οι εκτοπισμένοι στο Χάρκοβο

Σχεδόν 11.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, από τις 10 Μαΐου που ξεκίνησε η ρωσική χερσαία επίθεση σε αυτή τη συνοριακή περιοχή, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της. «Συνολικά, 10.980 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί», δήλωσε ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ο κυβερνήτης του Χαρκόβου με ανάρτησή του στο Telegram, ενώ πρόσθεσε ότι σήμερα ρωσική επίθεση στην περιοχή αυτή κατέστρεψε πολιτικές υποδομές και προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους καθώς ο ρωσικός στρατός κατέλαβε γρήγορα πολλά συνοριακά χωριά κατά την έναρξη της αιφνιδιαστικής του επίθεσης προς το Λίπτσι και το Βοβτσάνσκ αναγκάζοντας το Κίεβο να στείλει ενισχύσεις.

«Οι μάχες συνεχίζονται» στην περιοχή Βοβτσάνσκ, μια πόλη που είχε περίπου 18.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο και βρίσκεται μόλις πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα, δήλωσε το γενικό επιτελείο. Η Ουκρανία επιτυγχάνει «απτά αποτελέσματα» απέναντι στη ρωσική επίθεση στην περιοχή αυτή, διαβεβαίωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την περασμένη εβδομάδα ο Ζελένσκι εκτίμησε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το «πρώτο κύμα» μιας ευρύτερης επίθεσης, με στόχο κυρίως την προσπάθεια κατάληψης του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

At least 10 explosions have rocked Kharkiv. I was planning to record an update, but now taking cover nearby. Stay safe, everyone pic.twitter.com/eulWQoQy4v

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 23, 2024