Ισραήλ Eurovision 2024: Χαμός στην πρόβα της χώρας με έντονες αποδοκιμασίες

Με γιουχαρίσματα και αποδοκιμασίες υποδέχτηκε το κοινό του Μάλμε την Ισραηλινή τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της πρόβας. Πολλοί θεατές ύψωσαν τις σημαίες της Παλαιστίνης, σύμβολο το οποίο έχει απαγορευτεί στη φετινή μουσική διοργάνωση, ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «Free Palestine», την ώρα που συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας. Η διοργάνωση της Eurovision έχει πολλές φορές ανακοινώσει πως δεν επιτρέπει τις πολιτικές τοποθετήσεις, ωστόσο έχει κατηγορηθεί για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τον διαγωνισμό, ύστερα από την εισβολή της χώρας στη Ουκρανία. Στη Σουηδία φοβούνται πάρα πολύ για τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάλμε ενόψει της Eurovision και της συμμετοχής του Ισραήλ και οι Αρχές έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας.

Η 20χρονη Ισραηλινή διαγωνιζόμενη Έντεν Γκολάν, από την πλευρά της ελπίζει ότι η ερμηνεία της θα βοηθήσει στην ένωση των ανθρώπων, τονίζοντας ότι αισθάνεται τιμή που έχει την ευκαιρία να γίνει η φωνή της χώρας της. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πρόβας της χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία έτσι ώστε να σταματήσουν οι αποδοκιμασίες. Συνολικά, περίπου 100.000 επισκέπτες έχουν συρρεύσει στην πόλη της νότιας Σουηδίας για το ετήσιο φεστιβάλ, το οποίο παρακολουθούν τηλεοπτικά περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, αν και φέτος μηνύματα από όλον τον κόσμο κάνουν λόγο για μποϊκοτάζ λόγω της ισραηλινής συμμετοχής, σύμφωνα με τον Reuters.

🚨BREAKING: Israel’s Eurovision entrant was booed off the stage at a dress rehearsal in Malmö, Sweden. The Eurovision 2024 organiser, EBU, has come under intense criticism for allowing Israel to take part amid genocide and mass atrocities in Gaza. pic.twitter.com/NoOXjYT92Q

