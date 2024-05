Κάρολος καρκίνος: «Μου επέτρεψαν να βγω από το κλουβί μου»:

Ο βασιλιάς Κάρολος αστειεύτηκε σήμερα, λέγοντας ότι του επέτρεψαν να βγει «από το κλουβί» του, καθώς ο Βρετανός μονάρχης επισκέφθηκε μια σχολή στρατιωτικής εκπαίδευσης, σε μια ακόμη δημόσια εμφάνιση από τότε που επέστρεψε στα βασιλικά του καθήκοντα μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο. «Ζητώ συγγνώμη που σας ξάφνιασα, αλλά όταν εμφανίστηκε αυτή η ευκαιρία και μου επέτρεψαν να βγω από το κλουβί μου, ήθελα να έρθω να δω» είπε στους στρατιώτες, καθώς συνάντησε το προσωπικό και τις οικογένειές τους στη σχολή στη νότια Αγγλία. Ο 75χρονος βασιλιάς «ένιωσε μεγάλη ενθάρρυνση» επιστρέφοντας στα καθήκοντά του, ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

The King said he was glad to be “out of my cage” as he embarked on his first military engagement since announcing a comeback to public duty.

Charles meet staff and families of the 3 Royal School of Military Engineering (3RSME), the training base for the Army’s Royal Engineers pic.twitter.com/MOBuKUzem4

— Rebecca English (@RE_DailyMail) May 9, 2024