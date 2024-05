Ραϊσί Ισραήλ: Η πρώτη αντίδραση της Κυβέρνησης Νετανιάχου

Το Ισραήλ δεν είχε ανάμιξη στον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε συντριβή ελικοπτέρου στην οποία σκοτώθηκαν και μέλη της συνοδείας του, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. «Δεν ήμασταν εμείς», δήλωσε ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Με συλλυπητήριες ανακοινώσεις αντιδρά η διεθνής κοινότητα στην είδηση του θανάτου του Ιρανού προέδρου Ραϊσί, του σκληροπυρηνικού πολιτικού που θεωρείτο επί μακρόν πιθανός διάδοχος του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Ραϊσί σκοτώθηκε σε δυστύχημα με ελικόπτερο, σε ορεινή περιοχή κοντά στο σύνορο με το Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι και μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμίρ Αμπντολαχιάν μαζί με επτά άλλους επιβάτες και μέλη του πληρώματος χάθηκε χθες, Κυριακή, από τα ραντάρ καθώς πετούσε πάνω από απόκρημνη και δασώδη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με βροχή και πυκνή ομίχλη. Τα συντρίμμια του βρέθηκαν σήμερα την αυγή σε πλαγιά βουνού.

«Η ΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον θάνατο του (Ιρανού) προέδρου Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν, καθώς και άλλων μελών της αντιπροσωπείας και του πληρώματος σε δυστύχημα με ελικόπτερο. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες» αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα «βαθιά θλιμμένος και σοκαρισμένος από τον τραγικό χαμό» του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε. «Εκφράζω τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τον ιρανικό λαό», έγραψε ο Μόντι στο Χ, ενώ πρόσθεσε ότι η Ινδία βρίσκεται «στο πλευρό του Ιράν αυτή την περίοδο θλίψης».

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 20, 2024

«Βαθιά θλίψη», εκφράζει η Άγκυρα

Σε συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του «αδελφού» του, όπως τον χαρακτήρισε, Εμπραχίμ Ραϊσί και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών στη συντριβή ελικοπτέρου στο Ιράν, προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. «Προσεύχομαι για τον αγαπητό μου συνάδελφο, τον αδελφό μου, και τον Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, κ. Εμπρχίμ Ραϊσί, ο οποίος δυστυχώς μάθαμε ότι πέθανε σε συντριβή ελικοπτέρου. Εύχομαι το έλεος του Θεού και για τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών και τους άλλους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο ελικόπτερο με τον αείμνηστο Αρχηγό. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον φιλικό και αδελφό ιρανικό λαό και την κυβέρνηση, ιδιαίτερα στον Θρησκευτικό Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, κ. Αλί Χαμενεΐ, και στις οικογένειες του αξιότιμου Προέδρου του. Ως συνάδελφος που είδε προσωπικά τις προσπάθειές του για την ειρήνη του ιρανικού λαού και της περιοχής μας κατά τη διάρκεια της θητείας του, θα θυμάμαι τον κ. Πρόεδρο με σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Ως Τουρκία, θα σταθούμε στο πλευρό του γείτονά μας Ιράν σε αυτές τις δύσκολες και θλιβερές στιγμές, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές».

«Η Τουρκία “συναισθάνεται τον πόνο του φίλου και αδελφού ιρανικού λαού», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο. «Δυστυχώς η είδηση που ήρθε από το Ιράν μας προκάλεσε βαθιά θλίψη», πρόσθεσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου. ”Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για το ατύχημα, ήμασταν σε επαφή με τις ιρανικές αρχές και κινητοποιήσαμε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε στις προσπάθειες (διάσωσης). Οι σχετικοί θεσμοί, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Άμυνάς μας και η αρχή (αντιμετώπισης) καταστροφών AFAD έκαναν το καλύτερο δυνατό, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε καλές ειδήσεις”, πρόσθεσε ο Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ.

Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 20, 2024

Συλλυπητήρια Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε τα συλλυπητήριά του στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ για τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί και δήλωσε ότι επρόκειτο για έναν πραγματικό φίλο της Ρωσίας. «Παρακαλώ, δεχθείτε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου αναφορικά με τη μεγάλη τραγωδία που έπληξε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», δήλωσε ο Πούτιν σε μήνυμά του προς τον Χαμενεΐ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. «Ο Σαγιέντ Εμπραχίμ Ραϊσί ήταν ένας εξαίρετος πολιτικός, του οποίου ολόκληρη η ζωή ήταν αφιερωμένη στο να υπηρετεί την Πατρίδα», δήλωσε ο Πούτιν στο τηλεγράφημά του. «Ως πραγματικός φίλος της Ρωσίας, είχε μια ανεκτίμητη προσωπική συνεισφορά στην ανάπτυξη καλών γειτονικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να τις οδηγήσει στο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης». Από την πλευρά του, το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς εξέφρασε «τα βαθύτερα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του» προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, την ιρανική κυβέρνηση και τον ιρανικό λαό για «αυτή την τεράστια απώλεια».

Η Χαμάς εξήρε την υποστήριξη που προσέφερε ο εκλιπών Ιρανός πρόεδρος στην παλαιστινιακή υπόθεση και την αντίσταση εναντίον του Ισραήλ, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι ιρανικοί θεσμοί με τα βαθιά τους θεμέλια» θα καταφέρουν να ξεπεράσουν «τις επιπτώσεις αυτής της απώλειας». «Αυτοί οι ηγέτες στήριξαν τον νόμιμο αγώνα του λαού μας ενάντια στην σιωνιστική οντότητα, παρείχαν πολύτιμη στήριξη προς την παλαιστινιακή αντίσταση και κατέβαλαν άοκνες προσπάθειες αλληλεγγύης και στήριξης σε όλα τα φόρα και τους τομείς για τον λαό μας στην ακλόνητη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της Μάχης της Πλημμύρας του Αλ Άκσα” (μια αναφορά στον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ισραήλ που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου)… Κατέβαλαν επίσης σημαντικές πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες για να σταματήσουν την σιωνιστική επιθετικότητα ενάντια στον παλαιστινιακό μας λαό», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Χαμάς. Οι ηγέτες της Χαμάς έχουν επανειλημμένως ευχαριστήσει το Ιράν για την στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την οργάνωση κατά τον επί δεκαετίες αγώνα της κατά του Ισραήλ.

BREAKING: HAMAS OFFICIAL STATEMENT ON IRAN PRESIDENT RAISI DEATH “With greater faith in God’s will and destiny, and with great patience and consideration, we extend our sincere condolences, deep sympathy and solidarity to the Supreme Leader and Leader of the Islamic Revolution,… pic.twitter.com/YJ55exqLDF — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024

Τριήμερο εθνικό πένθος στον Λίβανο

Εξάλλου και ο Μοχάμεντ Άλι αλ Χούθι, επικεφαλής της ανώτατης επαναστατική επιτροπής του κινήματος των Χούθι στην Υεμένη, εξέφρασε «τα βαθύτερα συλλυπητήριά του στον ιρανικό λαό, την ιρανική ηγεσία και τις οικογένειες του προέδρου Ραϊσί και της αντιπροσωπείας που τον συνόδευε». «Ζητάμε από τον Θεό να προσφέρει στις οικογένειές τους υπομονή και παρηγοριά (…) Θεού θέλοντος, ο ιρανικός λαός θα παραμείνει προσηλωμένος στους πιστούς ηγέτες του λαού». Τριήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών κήρυξε σήμερα ο Λίβανος μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες. Η σιιτική ισλαμιστική οργάνωση του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά της σε ανακοίνωσή της. Στη Συρία, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ εξέφρασε κι εκείνος με τη σειρά του τα συλλυπητήριά του προς το Ιράν διακηρύσσοντας την «αλληλεγγύη» του προς την Τεχεράνη, η οποία τον στηρίζει από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα του.

«Η Συρία στέκεται αλληλέγγυα προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (..)», δήλωσε ο πρόεδρος Άσαντ στο μήνυμά του προς τις ιρανικές αρχές. «Εργαστήκαμε με τον εκλιπόντα πρόεδρο για να διασφαλίσουμε ότι οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ Συρίας και Ιράν παρέμειναν πάντα σε ευημερία», πρόσθεσε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν. Το Αμπού Ντάμπι, που ανανέωσε τους δεσμούς του με την Τεχεράνη έπειτα από χρόνια έντασης, δήλωσε «αλληλέγγυο με το Ιράν αυτούς τους δύσκολους καιρούς», όπως επεσήμανε ο πρόεδρος των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ. «Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και τον λαό του Ιράν μετά τον θάνατο του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και των ατόμων που τους συνόδευαν έπειτα από τραγικό δυστύχημα», έγραψε στο Χ.

Deeply saddened and shocked by the tragic demise of Dr. Seyed Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran.… — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2024

Συλλυπητήρια και από τον εμίρη του Κατάρ

Επίσης στην ίδια πλατφόρμα ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι χαρακτήρισε την είδηση «θλιβερή» και εξέφρασε «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και τον λαό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία έχουν εδώ και χρόνια τεταμένες σχέσεις με το Ιράν και υποστηρίζουν διαφορετικά στρατόπεδα σε περιφερειακές συρράξεις. Οι σχέσεις μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνη εξομαλύνθηκαν τον Μάρτιο του 2023 έπειτα από επτά χρόνια ρήξης, με το Ιράν να αυξάνει έκτοτε τις ενδείξεις προσέγγισης τόσο με τη Σαουδική Αραβία όσο και με άλλες χώρες του Κόλπου. Τον Ιούνιο ο Αμιραμπντολαχιάν είχε επισκεφθεί τα Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν στο πλαίσιο περιφερειακής περιοδείας με στόχο να ενισχύσει τους δεσμούς της χώρας του με τα κράτη του Κόλπου.