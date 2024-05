Σκάνδαλο στο Boeing: Πέθανε δεύτερος πληροφοριοδότης από μυστηριώδη λοίμωξη

Ένας πληροφοριοδότης της Boeing που είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με έναν από τους προμηθευτές του αερομεταφορέα που αγνοούσε τα ελαττώματα παραγωγής πέθανε ξαφνικά την Τρίτη (02/05). Ο θάνατος αυτός έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την «αυτοκτονία» ενός άλλου πρώην υπαλλήλου ο οποίος είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα πρότυπα παραγωγής και ασφαλείας της εταιρείες. Ο 45χρονος Τζόσουα Ντιν, πρώην ελεγκτής ποιότητας στην Spirit AeroSystems, πέθανε το πρωί της Τρίτης από μια ταχέως αναπτυσσόμενη μυστηριώδη λοίμωξη, ανέφεραν οι Seattle Times. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ντιν, από τη Wichita του Κάνσας των ΗΠΑ, φέρεται να ήταν καλά στην υγεία του μέχρι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν εισήχθη στο νοσοκομείο, ανέφερε το δημοσίευμα.

Ωστόσο, στις 21 Απριλίου 2024 ήταν σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» και ήταν θετικός στη γρίπη Β, MRSA και πνευμονία. Ο άτυχος άνδρας διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε αιμοκάθαρση πριν μεταφερθεί αεροπορικώς σε άλλο νοσοκομείο στην Οκλαχόμα Σίτι. Η αξονική τομογραφία έδειξε ότι είχε υποστεί επίσης εγκεφαλικό επεισόδιο. Λίγο πριν από το θάνατό του, οι γιατροί σκεφτόντουσαν να ακρωτηριάσουν τα χέρια και τα πόδια του, τα οποία είχαν μολυνθεί. «Είναι στη χειρότερη κατάσταση που έχω γνωρίσει ή ακούσει ποτέ. Ακόμα και το νοσοκομείο συμφωνεί», είχε γράψει το Σάββατο στο Facebook η κουνιάδα του, Κρίστεν Ντιν, πριν περιγράψει λεπτομερώς τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί για να τον σώσουν. Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι πέθανε το πρωί της Τρίτης.

