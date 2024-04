Επίθεση σε ιερέα Αυστραλία: Επτά συλλήψεις για τις βίαιες διαδηλώσεις

Στη σύλληψη επτά προσώπων προχώρησαν οι Αρχές της Αυστραλίας σχετικά με το χτύπημα με μαχαίρι που έφερε ένας 16χρονος σε έναν ιερέα, την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Αρχές ανέφεραν ότι οι επτά συλληφθέντες αποτελούσαν «κίνδυνο και απαράδεκτη απειλή» για τους Αυστραλούς πολίτες και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικής επιχείρησης της αστυνομίας στην οποία συμμετείχαν 400 μέλη των δυνάμεων της τάξης. Δύο υψηλόβαθμοι αστυνομικοί επεσήμαναν ότι τα πρόσωπα που συνελήφθησαν συνδέονται με τον 16χρονο που κατηγορείται για την επίθεση. Οι συλληφθέντες είχαν ασπαστεί «ακραία ιδεολογία υποκινούμενη από θρησκευτικά κίνητρα», σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Ο Ντέιβ Χάντσον, υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε ότι είναι «πιθανό» η ομάδα των συλληφθέντων να προετοίμαζε επίθεση, αν και δεν έχει εντοπιστεί κανένας συγκεκριμένος στόχος. «Η συμπεριφορά τους κατά την παρακολούθησή τους μας οδήγησε να σκεφτούμε ότι επρόκειτο να διαπράξουν ενέργεια την οποία δεν θα ήμασταν σε θέση να εμποδίσουμε», εξήγησε. «Στη διάρκεια της έρευνας πιστέψαμε ότι ήταν πιθανό να εξαπολύσουν επίθεση», σημείωσε ο Χάντσον. Η αστυνομία ενημέρωσε πως και οι επτά συλληφθέντες είναι ανήλικοι.

Australia just endured a TERRORIST ATTACK on home-soil.

But all out government can talk about is censoring the internet.

A RADICALISED ISLAMIST TERRORIST just attacked us, why is nobody talking about TERRORISM? pic.twitter.com/dreexr9i7x

— Daynamite (@satireforever) April 23, 2024