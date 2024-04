Καναδάς – φωτιές: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

«Εκτός ελέγχου» βρίσκονται οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στον Καναδά από το σαββατοκύριακο και σηματοδοτούν την έναρξη της επικίνδυνης θερινής περιόδου. Συγκεκριμένα στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στον δυτικό Καναδά, έχουν ξεσπάσει καταστροφικές πυρκαγιές που πήραν πολύ γρήγορα έκταση, λόγω της εκτεταμένης ξηρασίας που σημειώθηκε τη φετινή χρονιά. Όπως αναφέρουν οι Αρχές, ο παράγοντας που οδήγησε στην τεράστια πυρκαγιά είναι ανθρωπογενής, ενώ πλέον οι εστίες είναι δεκάδες και έχουν κάψει πάνω από 16.000 στέμματα δασικής έκτασης. Όπως εξήγησε η Μάντισον Νταλ, μέλος της επαρχιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης πυρκαγιών, στο Γαλλικό πρακτορείο, «Είμαστε αντιμέτωποι με απίστευτη ξηρασία και η κατάσταση είναι πολύ αποκαλυπτική των συνθηκών που έχουμε μπροστά μας».

Προς το παρόν, η φωτιά δεν απειλεί κάποια κτιριακή δομή, μολαταύτα εκδόθηκε προειδοποίηση για ενδεχόμενη εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων και οι πολίτες κλήθηκαν να είναι έτοιμοι να φύγουν. Συνολικά, είναι ενεργές πάνω από 110 φωτιές στην επαρχία, ορισμένες από τις οποίες εκδηλώθηκαν καιρό πριν, την περασμένη χρονιά, αλλά ουδέποτε κατασβέστηκαν. Στη γειτονική επαρχία Αλμπέρτα, είναι ενεργές 66 εστίες φωτιές από τις οποίες επίσης «36 είχαν εκδηλωθεί την περίοδο του 2023», δήλωσε η Μελίσα Στόρι της επαρχιακής διεύθυνσης αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Αρκετές φωτιές καίνε και την περιφέρεια της Φορτ Μακμέρι, στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας, όπου και εκεί έχουν δοθεί εντολές στους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι για απομακρυνθούν από την περιοχή.

