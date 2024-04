Παλαιστής κλώτσησε κοπέλα στο ρινγκ: Ισόβιος αποκλεισμός στον Ιρανό

Με ισόβιο αποκλεισμό από το Hard Fighting Championship τιμωρήθηκε Ιρανός παλαιστής του MMA (Mixed Martial Arts) ο οποίος κλώτσησε πάνω στο ριγκ μια κοπέλα πριν από τον αγώνα. Ο αγώνας του τουρνουά Hardcore MMA μεταξύ του Ιρανού Αλί Χεϊμπατί και του Ρώσου Αρκάντι Οσιπιάν έγινε στη Μόσχα το βράδυ της Παρασκευής. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, όπως αναφέρει η Daily Mail, κλώτσησε στα οπίσθια ένα κορίτσι του ρινγκ που κρατούσε μια κάρτα η οποία ανέφερε ότι άρχιζε ο πρώτος γύρος. Έπειτα από όσα συνέβησαν, ο Χεϊμπατί ζήτησε μέσω των κοινωνικών δικτύων συγγνώμη από τη γυναίκα που ονομάζεται Μαρία.

«Δεν φέρθηκα σωστά», έγραψε και δικαιολόγησε τη στάση του λέγοντας ότι «απλά ήθελα να βγω έξω και να παλέψω». «Είμαι παντρεμένος άνδρας, οπότε σέβομαι το γυναικείο φύλο. Εκείνη έκανε τη δουλειά της και εγώ, μετά τον αγώνα, δεν παραδέχτηκα ούτε την ενοχή μου, γιατί με χτύπησαν και στο κεφάλι», γράφει. Παρά τη συγγνώμη του, ο Χεϊμπατί τιμωρήθηκε με ισόβιο αποκλεισμό από το πρωτάθλημα HFC. Τα βίντεο από το περιστατικό δείχνουν ότι η γυναίκα αιφνιδιάστηκε από τη συμπεριφορά του Χεϊμπατί και τον πλησίασε για να του εκφράσει την αποδοκιμασία της. Ο διαιτητής επενέβη για να τους κρατήσει μακριά και φαίνεται να προειδοποίησε τον Χεϊμπατί για τη συμπεριφορά του.

Muslim MMA fighter from Iran kicked a ring girl because of her clothes at a tournament in Russia

Before the fight, a fighter from Iran, Ali Heibati, kicked a girl who brought out a sign with the round number.

In the first round, the Iranian lost to the representative of… pic.twitter.com/cR64IZp7JD

