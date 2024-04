Ελληνική βοήθεια στην Ουκρανία: Πιέσεις από Ε.Ε. και ΝΑΤΟ για την αποστολή Patriot

Πιέσεις προς την Ελλάδα και την Ισπανία σχετικά με την παροχή συστημάτων αεροάμυνας προς την Ουκρανία ασκούν οι σύμμαχοι των δύο χωρών σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει κάνει πολλές εκκλήσεις στις χώρες της Δύσης προκειμένου να ενισχύσουν την χώρα με αντιαεροπορικά συστήματα, ενώ το θέμα αυτό πρόκειται να συζητηθεί στο σημερινό συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα στους Financial Times, το Κίεβο έχει απευθύνει εκκλήσεις για επτά επιπλέον συστήματα αεροάμυνας όπως τα αμερικανικής κατασκευής Patriot ή τα σοβιετικής προέλευσης S-300. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών χωρών έχουν αναφέρει πως οι δύο χώρες του νότου διαθέτουν περισσότερα συστήματα Patriot από όσα χρειάζονται, επομένως μπορούν και να τα διαθέσουν.

Καθώς η Ρωσία εντείνει την αεροπορική και πυραυλική επίθεση εναντίον των πόλεων και των υποδομών ενέργειας της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι στοχεύει στην άμεση εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της χώρας, ενώ το σαββατοκύριακο η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πακέτο χρηματοδότησης 60 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Κυριακή: «Οι Patriots μπορούν να αποκαλούνται συστήματα αεράμυνας μόνο αν λειτουργούν και σώζουν ζωές, αντί να στέκονται ακίνητοι κάπου σε βάσεις αποθήκευσης».

“Patriots” can only be called air defense systems if they work and save lives rather than standing immobile somewhere in storage bases.

Modern fighter jets are required where modernity is put to the test and it is determined whether children and grandchildren of today’s… pic.twitter.com/DEubpYEGVg

